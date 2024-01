BAGNARA CALABRA Celebrato San Sebastiano patrono della Polizia Locale

La dott.ssa Rosalinda Lopes il il Comando della Polizia Locale di Bagnara Calabra presieduta da Don Pietro Sergi e concelebrata da Don Pasquale Lombardo. Il Corpo di Polizia Locale ha celebrato il proprio patrono, San Sebastiano Martire, con una celebrazione eucaristica presso la chiesa di Santa Maria e i XII Apostoli a Bagnara Calabra. La Santa Messa è stata

Presenti alla cerimonia una rappresentanza dell'Amministrazione comunale guidata dall'Assessore Paolo Gramuglia, il Comandante della Stazione Carabinieri di Bagnara Calabra, e le delegazioni della Pro Loco cittadina, della Croce Rossa Italiana e dei Vigili del Fuoco. Presenti anche i consiglieri comunali di minoranza Domenica Randazzo e Michele Spoleti A fine celebrazione sono stati consegnati ad alcuni agenti della Polizia Locale attestati di merito per l'attività svolta in questi anni. Premiato l'agente Antonio Barone per la dedizione e l'impegno profuso in occasione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid- 19, Pietropaolo Surace e Domenica Vizzari per l'abnegazione e lo spirito di servizio dimostrati nel corso dell'incendio che ha interessato Bagnara ne ll'ottobre dell'anno scorso, e a Teresa Maria Ferrara per la professionalità messa in campo nel corso della Notte Bianca del 2023. La celebrazione è stata l’occasione per la Dott.ssa Rosalinda Lopes di ringraziare tutti coloro i quali in questi mesi gli sono stati vicini e quanti hanno riconosciuto il grande lavoro svolto da tutto il Comando nella cittadina della Costa Viola.

Di seguito il messaggio postato sui social dalla Comandante: <<Durante la celebrazione della Santa Messa in onore del nostro Protettore riflettevo: sono quasi sette mesi che sono lontano da casa e dalla mia famiglia che mi manca moltissimo, sette mesi catapultata in un ambiente nuovo, non conoscevo nessuno, non avevo i miei amici accanto, non vivo il mio quotidiano di moglie, figlia, nipote, zia. E mi manca tanto. Ma in compenso ho trovato accoglienza, disponibilità, voglia di migliorarsi per migliorare, tanta responsabilità e tanto da fare. Da incosciente quale sono stata tante volte, ho lasciato una confort zone per cominciare un'avventura senza cognizione di tante cose. In questa occasione ho sentito una comunità vicina e con la voglia di condividere un momento per noi Comando di Polizia Locale molto importante. Ho percepito la voglia di esserci da parte della gente comune. E questo per me è sinonimo che si sta lavorando. Allora il mio senso di solitudine è scomparso perchè mi sono sentita parte di una grande famiglia. Grazie a Don Pietro e tutta la parrocchia di Santa Maria e i XII Apostoli per averci accolto, grazie al coro per averci deliziato, grazie a Don Pasquale Lombardo costaviolanews.it >.

red