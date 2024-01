Il CAI di Reggio Calabria Sezione Aspromonte, martedì 23 gennaio inaugura il calendario 2024 delle conferenze formative-divulgative

cai - aspromonteLa maggior parte delle conferenze CAI del 2024, vedranno protagonisti giovani ricercatori reggini che si occupano per lavoro o per studio a temi legati alla tutela e salvaguardia ambientale.

Gli obiettiviche il CAI Reggio Calabria si prefigge quest’anno, sonola divulgazione e formazione dei propri soci,la valorizzare delle eccellenze scientifiche e professionali esistenti nel territorio, ma soprattutto far emergere la consapevolezza ai non addetti ai lavori, di tutte le preziose peculiarità paesaggistiche ambientali,e in termini di flora e fauna presenti in Calabria le quali purtroppo, non vengono valorizzatecome meriterebbero.

Ad inaugurare la serie delle conferenze sarà la botanica reggina, dottoressa Valentina Lucia Astrid Laface. Il tema della conferenza di martedi 23 gennaio ’24, si occuperà dell’“Intelligenza” vegetale,come le piante e i vegetali in genere, si adattano ai cambiamenti nel tempo. Valentina Lucia Astrid Laface è una giovane botanica regginache lavora presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Laureata in Scienze Forestali Ambientali presso la medesima Università con il massimo dei voti e lode nel 2018.

Nonostante la giovane età, Valentina, vanta ben 32 pubblicazioni scientifiche sulle più prestigiose riviste del settore e collabora nella gestione dell’erbario del laboratorio di Geobotanica del Dipartimento Agraria. Collabora, da quando era ancora una studentessa con il professore Giovanni Spampinato, professore ordinario, una delle eccellenze a livello umano e scientifico del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea, autore di numerose pubblicazioni e autore di diversi libri sulla flora Aspromontana. La conferenza si terrà il 23/01/2024 presso la sede del CAI sez. Aspromonte in Via Sbarre Superiori 61 alle ore 21,00