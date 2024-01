BAGNARA CALABRA In attesa del marchio "Sagra di qualità", la Pro Loco invitata in Germania

Bruno Ienco Alla Pro Loco fervono i preparativi per la cerimonia di consegna del marchio "Sagra di qualità" assegnato al Gran Galà del pescespada dall'Unpli. L'evento si svolgerà nella prima decade di marzo a palazzo Madama. Una delegazione della Pro Loco assieme a Daniele Lopez, chef che ha preparato i piatti a base di pescespada nelle ultime due edizioni del Gan Galà, si recherà a Roma per ricevere l'ambito riconoscimento.

Sono state numerose le attestazioni di stima che sono giunte alla sede dell'ente di promozione turistica. <<Siamo soddisfatti e riconoscenti all'Unpli per aver premiato il nostro lavoro - spiega Bruno Ienco, presidente della Pro Loco di Bagnara Calabra - anche quest'anno, come da tradizione, la 59. del Gran Galà del pescespada si svolgerà la prima domenica di agosto. Tra le tante congratulazioni giunte tramite social anche quella di un giornalista tedesco freelance, specializzato in questioni culinarie, che ci ha invitato in Germania per organizzare un evento e raccontare il Gran Galà e la tradizionale caccia al pescespada che si svolge nel nostro mare. Il giornalista, che collabora con i maggiori quotidiani tedeschi Die Welt e Frankfuerter Allgemeine Zeitung, si occuperà di organizzare il viaggio in Germania>>.

Ienco e i membri del direttivo della Pro Loco stanno valutando <<l'opportunità che ci è stata offerta per parlare della nostra cultura, delle nostre tradizioni oltre i confini dell'Italia e far conoscere la storia della donna "Bagnarota" e della caccia al pescespada>>.

