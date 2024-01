Da lunedì 15 gennaio chiuso per lavori l'ingresso sud di Bagnara

Apposizione segnaletica Si procede alla messa in opera della segnaletica

Il Comando della Polizia Locale di Bagnara Calabra, guidato dalla Dott.ssa Rosalinda Lopes, sta lavorando alacremente per predisporre la segnaletica in vista della chiusura dell'ingresso sud di Bagnara Calabra, previsto per lunedì 15 gennaio 2024.

Al momento si sta procedendo alla messa in opera della segnaletica all'uscita dello svincolo autostradale di Bagnara Calabra, lungo la statale 18, in alcune vie del centro cittadino e dietro la discesa della Chiesa del SS Rosario. La Dott.ssa Lopes chiede ancora una volta <<la piena collaborazione della cittadinanza per affrontare al meglio i disagi che potrebbero esserci a seguito della chiusura per lavori del sottopasso ferroviario in località Sfalassà, e la conseghuente chiusura dello svincolo>>.

Red

Nel video tutte le misure adottate, rese note dalla stessa Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Rosalinda Lopes