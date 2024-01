Summit Hospitality, i professionisti dell’ospitalità si confrontano al T Hotel

Partecipanti 2023A grande richiesta, torna “Summit Hospitality”, alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno.

Summit Hospitality è l'unico evento in Calabria, verticale sul turismo, che raggruppa i migliori speaker italiani e tratta temi attuali e innovativi, quali l'intelligenza artificiale applicata al mondo dell'Ospitalità.

L'evento nasce per valorizzare la destinazione Calabria e permette agli studenti e agli imprenditori turistici calabresi di ampliare la loro formazione e approfondire tematiche di tendenza, direttamente nella loro terra. La crescita professionale e la valorizzazione dei talenti sono di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico calabrese per sviluppare strategie, ideee indicazioni per come intercettare il turista e motivare la sua scelta di destinazione, puntando sulle sue emozioni.

Quest'anno ci saranno 5 sale in contemporanea nelle due giornate del 23 e 24 febbraio 2024 al T Hotel di Lamezia Terme. Sul mainstage si parlerà di Intelligenza Artificiale,Revenue Management, Pricing, Distribuzione, Posizionamento, Web Marketing, Strategie Digitali e Social Media Marketing. Le giornate formative è possibile seguirle in live streaming da remoto e si potrà accedere a tutte le registrazioni. Ci sono, inoltre, 4 Lab Avanzati e a numero chiuso, che non possono essere seguiti da remoto in quanto vengono trattati dati sensibili, nei quali si approfondiranno i seguenti temi: Direttore d'Albergo, Extralberghiero, Revenue Management, Digital Marketing. Nel Ticket dei Laboratoriavanzati è inclusa la registrazione del mainstage che potrà essere rivista anche in differita.

L'organizzatore, Bruno Strati, ha sottolineato: “Dopo gli studi specialistici in campo turistico ho sempre avuto l’obiettivo si creare un format avanzato di formazione turistica per il territorio dove sono nato e dare un’opportunità ai giovani e agli imprenditori di scambio, condivisione e confronto con altre realtà più sviluppate e organizzate nei servizi turistici tali da renderle delle destinazioni affermate nel panorama globale. Da anni partecipo come speaker agli eventi di settore in tutta Italia e negli ultimi due anni sono riuscito a raggiungere l’obiettivo con“Summit Hospitality”.

Per gli addetti ai lavori non rimane che partecipare al format che spazierà in modo trasversale tra le tematiche più rilevanti per le strutture ricettive, utilizzando il codice sconto SUMMIT24 (tutto maiuscolo e senza spazi) collegandosi al sito https://summithospitality.it/.