BAGNARA CALABRA Per il "Gran Galà del Pescespada" arriva il riconoscimento UNPLI "Sagra di qualità"

Logo Sagra di qualita Arriva l'annuncio da parte del Presidente della Pro Loco di Bagnara Calabra Bruno Ienco del riconoscimento di "Sagra di qualità" per il Gran Galà del Pescespada, giunto nel 2023 alla 58esima edizione. A premiare il lavoro di tutte le componenti del sodalizio turistico della cittadina della Costa Viola la Commissione Sagra di Qualità dell' UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia.

Dopo una lunga e accurata fase di analisi e valutazione delle richieste per l’assegnazione del marchio, seguita dai sopralluoghi effettuati da parte degli ispettori durante l’edizione 2023, il Gran Galà del Pescespada ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per potersi fregiare del marchio istituito da UNPLI per identificare quelle sagre che realmente valorizzano i prodotti tipici e promuovono in modo proficuo il proprio territorio. La cerimonia ufficiale di presentazione e premiazione delle Sagre si svolgerà in primavera presso palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, a Roma. <<Congratulandoci per l’importante risultato raggiunto - scrive il Presidente UNPLI Antonino La Spina - colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari della Pro Loco che, con il loro instancabile lavoro, hanno contribuito al conseguimento di questo importante traguardo che, speriamo, possa diventare un volano per la valorizzazione di tutte le attività dell’associazione>>. Di lavoro di squadra parla il Presidente della Pro Loco Bruno Ienco che scrive di <<aver appreso con piacere del riconoscimento assegnato al "Gran Galà del Pescespada". Un grazie a tutti noi che abbiamo creduto e continuiamo a credere nei valori dell'UNPLI. Grazie al presidente Pippo Capellupo, al Vice Presidente Mazzaferro che per l'occasione ha svolto a Bagnara il ruolo di ispettore, a Rocco Deodato, e allo Chef Daniele Lopez del ristorante Palma d'Oro che ha deliziato il palato di tutti i partecipanti contribuendo al prestigioso risultato raggiunto>>.

Red