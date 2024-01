UniRC|10 gennaio convegno "Palermo/Helsinki: il corridoio con il Ponte sullo Stretto per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno d'Europa”

UniRC Convegno 10 gennaioL’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria con il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali organizzano,mercoledì 10 gennaio alle ore 09,00nell’Aula Magna "Italo Falcomatà", Plesso di Ingegneria - Cittadella Universitaria si svolgerà il convegno dal titolo:

"Palermo/Helsinki: il corridoio con il Ponte sullo Stretto per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno d'Europa” presenti il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti on. Edoardo Rixi, il Presidente di RFI prof. Dario Lo Bosco, l’Amministratore Delegato della società Stretto di Messina dott. Pietro Ciucci e altri Relatori di caratura internazionale.Il convegno rappresenta un importante momento di approfondimento sulle prospettive di sviluppo delle infrastrutture di trasporto nel contesto nazionale, regionale e dell’area dello Stretto di Messina. Lo sviluppo infrastrutturale è, infatti, uno dei temi centrali per il rilancio dell’economia dei nostri territori e l’accessibilità di un’area incide significativamente sulla sua competitività.

