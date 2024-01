Dal 15 gennaio chiuso per lavori l'ingresso sud di Bagnara in località Sfalassà

Ingresso sud Bagnara Il Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Rosalinda Lopes, informa < >.

L'inizio dei lavori era già stata programmato per per il periodo estivo, ma è stato prorogato, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, in considerazione della prossimità delle feste natalizie, ed è stato conseguentemente fissato al 15 genaio 2024. La chiusura del sottovia avrà la durata di circa 60 giorni e sarà disposta con Ordinanza del Comandante di Polizia Locale che conterrà anche l'adozione, per il periodo interessato dai lavori da parte di RFI, di un nuovo piano di viabilità con previsione dell'ingresso dei veicoli a Bagnara Calabra da Via Stazione, con divieto di accesso e transito per camion di grosse dimensioni, tir, autoarticolati e mezzi con oltre 3.00 mt di altezza.

Nei prossimi giorni ulteriori informazioni saranno rese note dal Comando della Polizia Locale per alleviare quanto più possibile i disagi ai cittadini, agli operatori commerciali, e a quanti utilizzeranno la viabilità cittadina in entrata e uscita da Bagnara.

Red