Tradizionale bagno di Capodanno a Scilla Si sono ritrovati numerosi il primo dell'anno gli appassionati che hanno partecipato alla dodicesima edizione del "Tuffo di capodanno a Scilla" organizzato dall'associazione Magna Graecia Outdoor. Il tempo è stato splendido - ha detto Gianluca Bellantoni la temperatura dell'acqua era intorno ai 18 gradi. Quest'anno abbiamo avuto il piacere di fare il tuffo assieme ai membri del Diving center "Un tuffo nel blu" di Villa San Giovanni.

I volontari sono arrivati in spiaggia con l'outfit invernale, si sono cambiati indossando il costume da bagno e il cappellino di Natale e prima del tutto hanno misurato la temperatura dell'acqua. La giornata soleggiata ha attirato in spiaggia anche alcuni residenti che si sono uniti ai tuffatori. Tante le macchine fotografiche e i cellulari pronti a catturare dei momenti più suggestivo per tuffo. Alcuni video hanno fatto il giro del web, mostrando le limpide acque del mare di Scilla. <<E' una maniera alternativa per festeggiare il nuovo anno - aggiunge Gianluca - ancora una volta è stato bello ritrovarci anche con persone che vivono fuori Scilla e tornano per le vacanze di Natale>>.

t.f.