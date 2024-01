VILLA SAN GIOVANNI Si rinnova il tuffo di capodanno nel segno della "Traversata dello Stretto"

Tuffo di Capodanno 2024 Il 2024 è stato accolto in grande stile sulla riva calabrese dello Stretto di Messina, come avviene ormai da 12 anni a questa parte. Il Centro Nuoto Villa e la Lega Navale Italiana – Sezione Villa San Giovanni si sono ritrovati per il consueto ed iconico, nonché coraggioso, tuffo di Capodanno.

Un nutrito gruppo di partecipanti si sono dati appuntamento sul lungomare di Cannitello per augurarsi un felice anno nuovo ma soprattutto attendere con gioia e speranza l’arrivo della Traversata dello Stretto, che in estate vivrà la storica sessantesima edizione. Il raduno alle ore 11:00, mezz’ora dopo il Tuffo nello Stretto e a seguire il brindisi d’auguri con spumante, tè caldo e crespelle offerte dal Bar Boccaccio. Questa la mattinata dell’1 gennaio vissuta a Villa San Giovanni, con un sole benaugurate ed il pensiero fisso alla Traversata dello Stretto, faro e bussola di ogni appuntamento a partire proprio dall’odierno bagno d’inizio anno. Hanno partecipato all’iniziativa anche il Comune e l’Avis villese. Accolto nel migliore dei modi il 2024, non resta che “tuffarsi” nell’intensa fase organizzativa che ci porterà dritti alla prima settimana di agosto per vivere la grande classica del nuoto di fondo.