Caccia, Sergio Santoro, Consigliere Federcaccia per la Città Metropolitana di Reggio Calabria su sentenza TAR

Federcaccia Reggio CalabriaChe ultimamente i dirigenti della Federcaccia abbiano giocoforza, e loro malgrado, imparato a svolgere l’attività venatoria anche nelle aule dei tribunali è evidente anche a coloro che, volutamente o accidentalmente, hanno continuato a fare orecchie di mercante. È infatti ormai noto, anche ai semplici lettori di alcuni quotidiani locali a cui della vicenda non gliene può importare un fico secco, che un gruppo di associazioni venatorie riconosciute hanno strombazzato con proclami roboanti il fatto che il TAR abbia dato loro momentaneamente ragione su un ricorso presentato, sentenza difatti poi ribaltata dal Consiglio di Stato dopo soli due giorni.

Tra questi esponenti magari sono presenti personaggi, ex compagni di caccia, con cui in passato si saranno condivise giornate all’aria aperta e non tra le scartoffie. Mi chiedo, e immagino si chiedano migliaia di cacciatori vessati da leggi assurde, quali benefici potrà trarre il mondo della caccia da queste guerre intestine. Aggiungo anche alla mia domanda, dov’erano ARCI CACCIA, ANUU, EPS, ENALCACCIA e compagnia cantante quando il 14 novembre u.s., il TAR grazie all’intervento di due legali, lautamente remunerati dalla sola Federazione, riuscivano a vanificare un ulteriore attacco al Calendario Venatorio 23/24, che se si fosse concretizzato avrebbe compromesso la stagione in corso?

Personalmente il fatto di essere passati ora nel carro dei vincitori non mi fa per niente esultare, come immagino anche gran parte degli altri federcacciatori, non solo perché per porre fine a questa vicenda bisognerà attendere l’11 gennaio, ma soprattutto perché parte dei proventi provenienti da circa 5.400 tesserati, più del 60% dei cacciatori reggini, dovranno essere tolti dal bilancio, non per continuare a finanziare ricerche, monitoraggi e attività utili ad una caccia al passo con i tempi, ma per impegnarli in spese legali per contrastare anche cosiddetto “fuoco amico”.

Le ostilità, come ribadito prima, non sono terminate, quindi munitevi di popcorn e patatine per il secondo round di questo strano incontro di box, l’augurio mio, e non solo, che al termine i contendenti decidano finalmente a sotterrare le asce ed inizino a collaborare seriamente per garantire il prosieguo meno travagliato dell’attività venatoria nel nostro paese.

Concludo rimarcando la mia fierezza nell’appartenere alla Federcaccia e ringrazio i dirigenti che in questo clima tumultuoso continuano a portare avanti le istanze dei cacciatori, tutti, nessuno escluso, anche di quelli che nonostante gli sforzi non lesinano feroci critiche nei loro confronti.

Sergio Santoro

Consigliere Federcaccia per

la Città Metropolitana di Reggio Calabria.