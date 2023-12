Sabato 30 dicembre a Bagnara Calabra la “Fiera Enogastronomica - Festa del Torrone”

Fiera Enogastronomica - Festa del TorroneSabato 30 Dicembre 2023, dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, verrà riproposta la “Fiera Enogastronomica - Festa del Torrone” che arriva quindi alla II Edizione. Dalle ore 16:30 si inizierà con l’intrattenimento per i bambini con i gonfiabili e l’animazione degli artisti di strada. Dalle 17:00 il via con gli stand per la degustazione di vino, pesce fritto, pane di pellegrina, miele e zafferano, e infine il Torrone di Bagnara.

Lungo il C.so Vittorio Emanuele II sarà possibile apprezzare i prodotti locali nei vari stand delle attività artigianali accompagnati da intrattenimenti musicali e spettacoli di strada. A conclusione concerto live in P.zza Marconi. È stato predisposto presso il campo sportivo un'area parcheggi per tutti gli ospiti.

Con queste manifestazioni l’Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra intende promuovere e salvaguardare la cultura e le tradizioni del nostro territorio; promuovere il turismo attraverso il potenziamento e l'arricchimento dell'offerta turistica proveniente dagli operatori economici privati, tenuto presente che Bagnara Calabra è un comune turistico, nel quale si registra un considerevole afflusso di visitatori anche nel periodo natalizio. Sarà un’occasione per ribadire l’impatto sociale e economico della produzione artigianale di Torrone, della Pesca e della marineria bagnarese, di tutto l’indotto della ristorazione locale e dell’artigianato.

