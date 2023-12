BAGNARA CALABRA Turismo ferroviario, un'opportunità che apre nuovi scenari per la cittadina della Costa Viola

Treno Torrone - Dicembre Sono state più di 350 le persone che hanno raggiunto Bagnara nell'ultimo mese a bordo del "Treno del Torrone", un' iniziativa fortemente voluta dall'Associazione "Ferrovie in Calabria" in collaborazione con il Consorzio IGP di Bagnara Calabra, la Star-Bus by Soldano, l' Associazione Caravilla, e il patrocinio del comune di Bagnara Calabra.

I viaggiatori dopo la visita alla storica fabbrica di torrone "Cardone 1846", sono stati accompagnati alla fabbrica delle ceramiche dei fratelli Spoleti, e alla scoperta del borgo di Porelli con il museo allestito dall’Associazione Caravilla, e l'accoglienza festosa delle bagnarote al ritmo della tarantella con assaggio di pizze di natale e vino locale. Nell'ultima data, quella del 26 dicembre, hanno visitato le due bellissime Chiese delle Confraternite del Ss. Rosario e del Carmine con all'interno gli storici presepi allestiti dai confratelli. A certificare la buona riuscita dell'iniziativa la sinergia tra enti pubblici e privati e il giusto connubbio tra trasporto ferroviario e trasporto su gomma che ha permesso ai viaggiatori di raggiungere agevolmente le mete prestabilite. Bagnara, con i suoi prodotti tipici, le produzioni artigianali, la cucina, i beni artistici ed architettonici, la storia e le tradizioni locali, ha ammaliato chi ha scelto il "Treno del Torrone". Ancora una volta, dopo il grande successo del "Treno degli Dei" l'Associazione "Ferrovie in Calabria" si conferma come punto di riferimento nel settore del turismo ferroviario, facendo diventare la cittadina della Costa Viola una delle mete preferite dai turisti calabresi. Bagnara deve cogliere al volo opportunità come queste perchè è stata capace di proporsi con serietà, professionalità e dedizione; Franco Cardone, della Fabbrica Torrone "Cardone", Francesco Spoleti, della Fabbrica Ceramiche "la Regina", Carmelo Tripodi, dell'Associazione Caravilla, Mimmo Soldano della Star-Bus, coadiuvati da Roberto Galati e Vincenzo Calabrò, e dai volontari dell'Associazione "Ferrovie in Calabria", sono stati capaci di convolgere i passeggeri puntando sul turismo esperienziale ed emozionale. E' questo che serve a Bagnara e alla Costa Viola per iniziare a guardare oltre, proporre e strutturare itinerari e percorsi che promuovono il territorio ma che allo stesso tempo producono sviluppo e ricadute economiche. L'Associazione "Ferrovie in Calabria" ha tracciato la strada tocca adesso alle associazioni locali, alle confraternite, ai produttori, e a tutti gli uomini di buona volontà mettersi insieme per fare rete e mostrare il volto più bello, intraprendente e dinamico della cittadina della Costa Viola.

