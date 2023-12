Splendido dono dei Pasticceri Reggini dell'APAR all'Opera Antoniana

donazione cesto opera antoniana La Tombolata Benefica di Incontriamoci Sempre, giunta alla sua sedicedima edizione e grande classico del giorno di S.Stefano, ha registrato il pienone dell'Auditorium "Don Orione", presso la Basilica di S.Antonio.

Molti i premi messi in palio grazie alla sensibilità di tante Aziende Calabresi che, anno dopo anno, aiutano l'associazione Incontriamoci Sempre a realizzare gli obiettivi di solidarietà durante tutto l'arco dell'anno grazie anche alle molteplici attività. "Il 2023" dichiara il Presidente Pino Strati "si chiude con un bilancio di circa cento iniziative e, grazie alla collaborazione con Allegria Festival, chiuderemo l'anno con l'ultimo evento del 30 dicembre, con uno spettacolo di livello Nazionale per i bambini". Fulcro della serata di ieri è stata la donazione di uno splendido cesto a cura dei Pasticceri Reggini dell'APAR all'opera Antoniana, consegnato nelle mani del Rettore Don Graziano da parte del segretario dell'associazione dei Pasticceri Paolo Macheda.



Durante la consegna, sia il Rettore che il Presidente dell'Associazione Culturale Incontriamoci Sempre, hanno invitato i cittadini alla SS Messa di domani, 28 dicembre 2023 alle ore 5.20, per ricordare le vittime del tragico evento del terremoto tra Reggio e Messina, che causò circa centomila vittime in concomitanza con l'anniversario dei 115 anni dal sisma.