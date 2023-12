"Treno del Torrone", tanti i visitatori che scelgono Bagnara

Treno del Torrone - Spoleti Dopo il successo dell'iniziativa denominata "Il Treno degli Dei", i visitatori tornano numerosi a Bagnara Calabra grazie al "Treno del Torrone". Il nuovo itinerario fa parte del progetto "Viaggia in Treno e scopri la Calabria", promosso dall'Associazione Ferrovie in Calabria con il patrocinio del Comune di Bagnara e di fondazione FS Italiane e la disponoibilità della Divisione Business Regionale Calabria di Trenitalia.

Le prime tappe si sono svolte l'8, il 10 e 17 dicembre e hanno visto la partecipazione di tanti viaggiatori provenienti da Cosenza, Paola, Lamezia Terme Centrale, Vibo Valentia-Pizzo e Reggio Calabria Centrale. I gruppi hanno visitato le fabbriche del torrone Cardone, Cundari e Careri, appartenenti al Consorzio IGP "Torrone di Bagnara". Gli ospiti hanno assistito alle varie fasi di lavorazione del tipico dolce di Natale e poi assaggiato i torroncini e gli altri prodotti artigianali. Il tour è proseguito con la visita alla fabbrica di ceramiche artistiche "La Regina" di Pellegrina, apprezzata a livello nazionale per la qualità della lavorazione della ceramica e per l'inventiva che sta producendo. Non è mancata la tappa al piccolo museo del borgo a Porelli, realizzato dall'associazione Caravilla e che custodisce utensili e manufatti dell'antica storia contadina e delle tradizioni legate alla Bagnarota.

Nella seconda parte della giornata i partecipanti hanno visitato alcuni monumenti: la statua dedicata a Mia martini, quella della Bagnarota, il monumento a Vincenzo Fondacaro. Particolare interesse ha suscitato il presepe artistico meccanico realizzato dall'associazione "Rione Ingelse" In programma un'ulteriore tappa del "Treno del Torrone" a Bagnara il 26 dicembre.

t.f.