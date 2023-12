VILLA SAN GIOVANNI Strait Food Festival, grande partecipazione da parte della Città e dei turisti

STRAIT FOOD4Lo si è svolto tra Piazza Valsesia e via Marconi il 16 dicembre con grande partecipazione da parte della Città e dei turisti. La giornata è cominciata con il trekking urbano a cura di Pro Loco e sezione turistica dell’I.P.ALB.TUR. “G. Trecroci” di Villa San Giovanni ed è terminato con una visita alla Filanda Cogliandro di Cannitello. Contemporaneamente, presso la sede dell’Associazione Culturale La Belle époque si è svolto un workshop formativo rivolto agli imprenditori del settore Horeca, a cura di Maria Rita Sciarrone, consulente di comunicazione e marketing turistico. Dalle 15:00 Marco Mauro di Radio Touring 104 ha presentato le scuole di danza e canto che si sono esibite con performance natalizie sul palco di Piazza Valsesia.

L’IPALBTUR "G. Trecroci" di Villa San Giovanni, l’IIS "G. Renda" di Polistena e l’IIS "Antonello" di Messina hanno preparato prelibatezze locali che sono state offerte ai presenti dagli stand di via Marconi: crespelle farcite a base di nduja, alici, frittelle di cavolfiore, arancinetti, calzoni farciti e focaccia messinese tra i vari street food disponibili. L’Azienda Vinicola Criserà ha offerto gratuitamente il vino che è stato servito nel corso del festival. Per dessert crêpes dell’IPALBUTUR Trecroci e piparelle sfornate dal Bar Bellantone e dal Bar Greco di Villa San Giovanni. La conclusione degna della serata è stato il concerto dei QuartAumentata aperto dagli Strait Studio. Su via Marconi, gli stand degli espositori di prodotti tipici Slow Food e ancora presepi, esibizioni di danza e sfilate di moda a cura di Rosa Azzurro Baby Boutique e Caffè Garibaldi, che hanno voluto contribuire ad arricchire il festival con ulteriori iniziative.

"La grande partecipazione e la gioia dei presenti è stata la ricompensa per il minuzioso lavoro svolto per la realizzazione dell’evento, che si è potuto concretizzare grazie al finanziamento della Regione Calabria sul Turismo Sostenibile, a cui il Comune di Villa San Giovanni è stato ammesso. A dimostrazione che la sinergia tra Enti e Associazioni verso un comune obiettivo di crescita è sempre produttiva. L’Amministrazione ha voluto valorizzare il turismo enogastronomico perché è vicino alla sua Comunità, rispetta le tipicità e mette in risalto la sua identità senza denaturarla, perciò ha inteso realizzare l’evento con la collaborazione di Slow Food Versante dello Stretto e Costa Viola APS e coinvolgere gli Istituti Alberghieri della zona per consentire ai giovani di mettersi in gioco e di vedere il proprio futuro proiettato all’interno del nostro territorio, che con il loro ausilio può crescere tanto dal punto di vista turistico e al contempo permettere lo sviluppo economico che le sue potenzialità meritano. Siamo soddisfatti della riuscita del festival, che ha consentito a Villa San Giovanni di vedersi Città sostenibile anche dal punto di vista ambientale, in quanto per una giornata una delle sue vie principali si è trasformata in una isola pedonale all’interno di un clima di festa.” Dichiara l’Assessora al Turismo ed Eventi Maria Grazia Melito.