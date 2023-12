BAGNARA CALABRA Pistolesi annuncia l'arrivo di nuovo personale nella Polizia locale

comando vigili bagnara Il sindaco Adone Pistolesi ha annunciato che a breve la Polizia Locale sarà potenziata con altro personale a tempo indeterminato. < >.

Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale è stata invitata al Comando di Polizia locale per lo scambio di auguri in occasione delle festività natalizie. <<Grazie a questa amministrazione comunale - ha aggiunto il primo cittadino - sono in corso di completamento i lavori di ristrutturazione dei locali della nostra Polizia Locale. La situazione che abbiamo trovato era veramente indecorosa sia per chi lavorava che per i cittadini che si recavano al Comando>>. La collaborazione tra Polizia locale e amministrazione comunale sta permettendo di ottenere risultati di grande rilievo in città. Pistolesi punta al capitale umano con l'arrivo di nuovi agenti di polizia locale. La presenza di donne e uomini in divisa permetterà di rispondere alle apsettative che i cittadini ripongono nel corpo dei vigili, come sorprendere in flagrante chi abbandona i rifiuti dove è vietato.

t.f.