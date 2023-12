BAGNARA CALABRA A Natale vietata la vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e in lattine

divieto vetri e lattine Il sindaco Adone Pistolesi, in occasione delle festività natalizie dal 23 dicembre al 7 gennaio, ha disposto nuove misure per il contrasto a fenomeni di degrado della vivibilità urbana nelle ore notturne e per il contrasto ai comportamenti di disturbo della quiete pubblica.

L'amministrazione comunale intende evitare che si producano assembramenti tendenti a schiamazzi. Inoltre, a tutti gli utenti è vietato il consumo di bevande di qualsiasi qualità, quantità e gradazione, contenute in bottiglie di vetro o in lattine, negli spazi pubblici di tutto il territorio comunale. Il divieto scatta anche per tutti gli esercizi commerciali, che potranno vendere solo per asporto le bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine. Gli utenti potranno consumare servendosi di bicchieri di plastica o carta.

<<E' ritenuto necessario e urgente - si legge nell'ordinanza - intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità delle persone e dalla sicurezza urbana oltre che al fine di prevenire pericoli ai beni comunali e demaniali più volte danneggiati, e vietare nell'intero territorio comunale frazioni comprese, sia in forma fissa che itinerante, la vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici>>. E ancora nell'ordinanza si legge: <<Spesso nel corso di manifestazioni analoghe si sono registrati episodi di euforia collettiva trascesi a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, piazze, spiagge che ridotte in frantumi rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità>>.

t.f.