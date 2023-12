BAGNARA CALABRA La Pro Loco accende l'albero di "Antonella"

albero di antonella Nei giorni scorsi si è svolta in piazza Matteotti la cerimonia di accensione dell'albero di "Antonella". L'iniziativa rientra nel programma delle festività natalizie della Pro Loco cittadina. Il singolare albero di Natale è stato realizzato dal socio Pio Ienco con il supporto di un gruppo di collaboratori. La piccola opera d'arte, costruita a mano con ferro, rete metallica, schiuma poliuretanica e colla vinilica, è illuminata da centinaia di luci ed è stata dedicata ad Antonella, giovane diversamente abile residente a Bagnara Calabra.

<<L'albero - spiega Bruno Ienco, presidente della Pro Loco - è il simbolo di vita e di rinascita, è un omaggio alla nostra concittadina, che nonostante tutto, riesce sempre a sorridere e a tutte le persone "speciali" che affrontano le loro battaglie con coraggio. Vuole essere anche un tributo alle loro famiglie, che con amore e dedizione sostengono i loro passi>>. L'albero non ha decorazioni, ma una sola pallina rossa, per ricordare tutte le donne vittime di violenza. L'associazione di promozione turistica di Bagnara Calabra ha organizzato per il prossimo 22 dicembre il raduno amatoriale di suonatori di "organetto e tamburello" in piazza Matteotti a partire dalle 15.30. Le manifestazioni natalizie si concluderanno il 23 dicembre con l'incontro dei soci nella sede del sodalizio turistico e per l'occasione saranno consegnate le coppe ai vincitori del memoriale "briscole & tressette" dedicato al compianto Natale Velardo.

t.f.