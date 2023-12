"Treno del Torrone", Bagnara ancora una volta capitale del turismo ferroviario calabrese

Franco Cardone

- Grande successo per le prime due date del "Treno del Torrone", il nuovo itinerario del progetto "Viaggia in Treno e Scopri la Calabria", che ha permesso a quanti hanno partecipato di scoprire la storia secolare e la bontà del torrone IGP di Bagnara, presso l'azienda Cardone 1846 dove è stato anche possibile degustare gli ottimi prodotti artigianali, ma non solo. La giornata è infatti proseguita con la visita dell'industria di ceramiche artistiche 'La Regina' in località Pellegrina di Bagnara e del Piccolo Museo del Borgo a Porelli dell'Associazione Caravilla e dei volontari del gruppo "Borgo", dedicato alla storia della civiltà contadina del territorio, dalla coltivazione delle viti alla cultura e tradizioni legate alle Bagnarote.