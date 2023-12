Si arresta la corsa in solitaria di Federcaccia

anuuLa maggior parte delle associazioni venatorie riconosciute della regione Calabria insorgono. Il tar accoglie le loro istanze!

ATC RC 1 e 2: IL TAR "BOCCIA" LA CITTA' METROLITANA. Procedimento di nomina da rifare !

Con l'ordinanza del 7 dicembre 2023 n. 00222/2023 il Tar di RC accoglie la domanda cautelare spiegata nel ricorso proposto dalle associazioni venatorie, Anuu Migratoristi e Arcicaccia - rappresentate e difese dagli avvocati Emiliano Pezzani e Federica Catanzariti- , che erano state escluse dal decreto del Sindaco FF Versace di nomina dei componenti per i comitati di gestione Atc RC 1 e 2 .

il Collegio dei Giudici amministrativi ha accolto così in sede cautelare le istanze delle ricorrenti, obbligando la Città Metropolitana a riaprire, sulla scorta dei dati istruttori in suo possesso, il procedimento di nomina per porre rimedio agli "errori" compiuti. La stessa Enalcaccia - pur essendo una delle associazioni " destinatarie" della nomina nei comitati di gestione predetti , e dunque formalmente " controinteressata" nel ricorso - animata da spirito associazionistico e per il bene del comparto venatorio, si è costituita in giudizio associandosi alle istanze delle associazioni venatorie ricorrenti. Così non ha fatto Federcaccia, che, con un intervento ad opponendum, ha cercato di mantere lo status quo determinatosi in suo favore. Il decreto di nomina impugnato le attribuiva ben 4 componenti su sei posti disponibili e le consegnava di fatto una maggioranza assoluta inscalfibile.

I Giudici del Tar, però, convinti dalle censure mosse col ricorso, hanno cassato il comportamento della Città Metropolitana di RC. Non accogliendo nemmeno le eccezioni mosse al ricorso da Federcaccia, con l' ordinanza in parola è stato così ordinato in via cautelare alla città metropolitana di rinnovare il procedimento di nomina dei membri del comitato di gestione Atc rc1 e 2, questa volta nel rispetto non meramente formale - basato cioè sul semplice dato numerico - ma sostanziale della rappresentatività espressa da ciascuna delle associazioni che ha operato le designazioni ( ben sei) in rapporto al numero dei posti a disposizione.

Il pluralismo partecipativo, almeno per adesso, è salvo!