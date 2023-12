Così non si va da nessuna parte. Lettera aperta all'Amministrazione comunale

Port 1 Premesso che appartengo alla categoria delle persone (credo in minoranza) che ingenuamente ancora credono che il termine PUBBLICO riferito a beni e denaro sancisce che il bene è di tutta la comunità e che se vengono spesi soldi la comunità (o almeno quota parte di essa) ne debba trarre beneficio. Questo è ovvia conseguenza del fatto che le cose pubbliche provengono dalla comunità o meglio sono finanziate dalla stessa!

Cio’ detto vorrei segnalare che questa mattina casualmente mi sono accorto, nel corso di un giro al porto di Bagnara, della costruzione della centrale idrica al servizio dello stesso porto. Sono rimasto “sconcertato” dall’ubicazione della stessa, credo la zona più esposta alla salsedine ed ai marosi, per cui non credo di sbagliare prevedendo che alle prime mareggiate la centrale idrica sarà solo un ricordo. Non lo so’ e non lo voglio sapere chi ha avuto questa brillante idea, però è indubbio che l’amministrazione comunale (che commissiona il lavoro) è formata da “bagnaroti” che dovrebbero conoscere la situazione e che tra i consiglieri di opposizione vi sono persone che si reputano esperte della situazione portuale. Tanto per sottolineare che non si tratta di un caso isolato, anche la costruzione del marciapiede e dell’impianto antincedio sulla banchina del molo esterno mi lascia perplesso, visto che l’intera area è ancora da mettere in sicurezza poiché fortemente a rischio per i danni provocati dagli ultimi marosi.

Port 2 Ho la sensazione che il ragionamento di base sia “abbiamo dei soldi, spendiamoli al più presto nella speranza che il prossimo anno ne abbiamo ancora da rispenderli per le stesse cose”. A quando la messa in sicurezza, l’elaborazione di un piano organico e programmato degli interventi , la gestione efficace e duratura della struttura pubblica di cui Bagnara ne avrebbe tanto bisogno? Negli ultimi anni nel porto di Bagnara, tra Procura, Capitaneria, Comune, Forze dell’Ordine e gestori vari non si riesce a capire come muoversi ! Sembra che comandino” tutti e nessuno”! Eppure dovrebbe essere chiaro e semplice se ognuno facesse il Suo! Altro argomento che mi demoralizza sono i lavori pubblici iniziati e sospesi a vario titolo, vedi strada per il porto (Cacilì), muro e ringhiere sul lungomare, marciapidi vari ecc.. – Possibile che vengano spesi i soldi pubblici (che per fortuna ci sono) senza che la comunità ne tragga beneficio? Alla comunità non interessano le causa e le colpe, ma se la situazione è questa significa che qualcosa non funziona come dovrebbe.

A tal fine suggerisco a chi di dovere di studiarsi la ISO 9000 (norma internazionale sui sistemi di qualità ) che molto sinteticamente porta alla definizione puntuale di come e chi devono fare le cose e conseguentemente in caso di intoppi si può risalire alle mancanze e porvi rimedio. Per ultimo vorrei sollecitare gli amministratori a pensare anche a medio/lungo termine e a prendere in considerazione azioni che portano alla risoluzione (e/o miglioramento) di problematiche ormai radicate nel nostro territorio, in particolare raccolta rifiuti urbani (personalmente sono fermamente convinto che una seria isola di raccolta differenziata a gestione Comunale alleggerirebbe di molto il servizio con riduzione dei costi e limitazione degli interventi in somma urgenza) e un’analisi approfondita sulla viabilità (soste a pagamento e orari, creazione nuove aree di sosta, valutazione puntuale delle aree pubbliche in concessione in quanto alcune non servono in quanto non utilizzate (ma i concessionari pagano??) ed altre creano eccessivi disagi ed intralci alla viabilità ).

Grazie per la cortese attenzione, Gioffrè Francesco