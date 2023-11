Le Associazioni venatorie bocciano le nomine negli ambiti territoriali di caccia RC1 e RC2 della Città Metropolitana di Reggio Calabria e fanno ricorso al Tar

caccC’è fermento in seno all’associazionismo venatorio dopo l’emanazione del Decreto di nomina n. 17 del 21/09/2023 dei rappresentanti presso gli Ambiti Territoriali di caccia RC1 e RC2 a firma del Sindaco f.f. Carmelo Versace. Il provvedimento incriminato va contro la gestione unitaria dell’Associazionismo venatorio, perché esclude inopinatamente dai Comitati ben quattro Associazioni venatorie su sette riconosciute a livello nazionale, e pertanto aventi diritto ad essere ammesse (fatto questo mai successo da quando sono nati gli ATC). I posti delle Associazioni venatorie escluse sono stati gentilmente dati dalla Metrocity alla Federcaccia.

Accanto all’ Anuu Migratoristi e Arcicaccia, firmatarie del ricorso al TAR, si sono schierate anche Enalcaccia e EPS, che hanno censurato l’operato della Metrocity di Reggio Calabria,non condividendo nella sostanza e nel merito il provvedimento. Tali esclusioni rappresentano una discriminazione intollerabile, forse figlia di un’errata interpretazione ed applicazione dell’articolo 13 della L.R. 9/96, che invece prevede la presenza paritaria di Associazioni Agricole e Associazioni Venatorie riconosciute all’interno dei Comitati di Gestione suddetti, minando di fatto il pluralismo partecipativo voluto dal legislatore e previsto vieppiù dal Regolamento Regionale n. 11/2010 all’art. 2 che regola gli ATC.

Anuu Migratoristi e Arcicaccia non ci stanno ed hanno prontamente impugnato il Decreto di nomina al TAR contro la Città Metropolitana di Reggio Calabria, affinchè il provvedimento venga annullato. Adesso c’è da aspettarsi burrasca nell’associazionismo venatorio calabrese, che fino ad oggi aveva camminato unito difendendo e sostenendo gli interessi di tutto il mondo venatorio calabrese, visto che quattro Associazioni su sette contestano l’iniqua assegnazione dei posti negli ATC RC1 e RC2, proprio in un momento in cui c’è bisogno di tutte e sette le Associazioni per la tutela dei cacciatori.

ANUU Migratoristi- Bruno Zema

ARCI CACCIA – Andrea De Nisi

ENALCACCIA – Pasquale Loria

EPS- Serafino Nero