Taurensi, "Associazione Ferrovie in Calabria": "puntare al ripristino, la pista ciclabile non è realizzabile"

tauriensi



Ci risiamo: quello della fantomatica “pista ciclabile” al posto delle storiche Ferrovie Taurensi, è un copione già scritto e recitato ormai più e più volte. Una visione politica miope, paradossalmente proveniente dallo stesso territorio che per decenni ha conosciuto sviluppo proprio grazie a queste importanti linee ferroviarie a scartamento ridotto 950mm, inaugurate tra il 1917 ed il 1929 dalle allora Mediterranee Calabro Lucane, successivamente gestite dalle Ferrovie Calabro Lucane ed, infine, dalle Ferrovie della Calabria.

Le due strade ferrate, la Gioia Tauro – Palmi – Sinopoli e la Gioia Tauro – Cinquefrondi, sono state sospese all’esercizio tra il 1997 (tratta Palmi – Sinopoli, successivamente sdemanializzata), il 2009 (tratta Gioia Tauro – Palmi) ed il 2011 per la tratta Gioia Tauro – Cinquefrondi, ultima delle Ferrovie Taurensi sulla quale cessava l’esercizio ferroviario: le ricadute negative su un territorio dotato di una viabilità stradale scarsa, pericolosa e malconcia sono ormai ben note, e già dal 2011 la nostra Associazione si batte affinchè le istituzioni tornino ad investire su queste linee ferroviarie, fondamentali per la mobilità della Piana di Gioia Tauro. Ed effettivamente, già nel 2014, grazie al forte impegno dell’allora Presidente di Ferrovie della Calabria Giuseppe Pedà , oggi nostro socio onorario, la Regione Calabria tornò a credere nel rilancio di queste strade ferrate, partendo proprio dalla tratta Gioia Tauro – Palmi, legandone il ripristino alla costruzione del futuro Ospedale della Piana ed alla presenza di numerosi istituti scolastici nei pressi della stazione FdC di Palmi. Purtroppo, come andò a finire, è storia nota: ad oggi, le due linee ferroviarie sospese all’esercizio (tra sospese e dismesse esiste una notevole differenza, come vedremo tra qualche rigo), versano in stato di totale abbandono.

Dal 2018, alla nostra battaglia, si è unito l’attivissimo – Comitato Pro Taurensi , grazie al quale abbiamo formulato una dettagliata proposta di conversione delle linee ferroviarie taurensi in tramvie extraurbane, dai costi di gestione di molto inferiori rispetto ad una ferrovia ordinaria, prendendo spunto dal concetto del “tram-treno” esistente per esempio in Sardegna, attorno alle città di Sassari e Cagliari: il progetto, condiviso anche con Giuseppe Pedà e diversi esponenti politici del territorio, è stato più volte presentato in diversi eventi organizzati nelle stazioni ferroviarie taurensi.

Una spinta ulteriore al mantenimento della “vocazione” ferroviarie di questi storici tracciati, giunge nel 2019 dal progetto del Ferrociclo: grazie alla disponibilità delle maestranze e dell’allora dirigenza di Ferrovie della Calabria, attraverso i proventi delle iniziative organizzate dall’Associazione Ferrovie in Calabria con Il Treno della Sila, veniva realizzato in Calabria il primo prototipo di ferrociclo d’Italia, seguendo i dettami delle normative UNI. Nel dicembre 2019, grazie a Ferrovie della Calabria ed alla Regione Calabria, il ferrociclo veniva anche testato nelle stazione FdC di Palmi, mentre nel frattempo un importante finanziamento di ben 350.000 euro veniva stanziato dalla Regione Calabria proprio per realizzare un parco velorail sulle Ferrovie Taurensi. Nello specifico, i destinatari di questi fondi erano i Comuni di Taurianova e Cittanova: proprio tra queste due stazioni, sarebbe stato risanato il binario ed avviato il primo parco velorail d’Italia, con l’obiettivo di estendere il servizio, gradualmente, all’intera Gioia Tauro – Cinquefrondi e puntare successivamente ad un ritorno dei servizi ferroviari, seppur inizialmente turistici.

La Pandemia, ma soprattutto chi nel frattempo remava contro qualsiasi utilizzo ferroviario di questi storici tracciati, hanno bloccato anche questo progetto (le risorse sembrano infatti irrintracciabili), dopo il tentato ripristino della Gioia Tauro – Palmi nel 2014.

Più volte la nostra Associazione, assieme al Comitato Pro Taurensi, ha scongiurato qualsiasi ipotesi di smantellamento dell’infrastruttura ferroviaria, auspicata da chi, al posto dei binari, vorrebbe realizzare fantomatiche piste ciclabili: ebbene sì, una pista ciclabile in un territorio la cui mobilità pubblica è rappresentata solo da pochi, lentissimi e poco attrattivi servizi autobus. I numeri parlano chiaro: dalla chiusura delle Ferrovie Taurensi, sulla Piana di Gioia Tauro ha vinto l’automobile. I servizi su gomma, causa tempi di percorrenza superiori in alcuni casi più del doppio rispetto al treno, sono stati immediatamente abbandonati dall’utenza, persino da buona parte di quella studentesca.

Nonostante ciò, invece di promuovere la realizzazione di un moderno sistema ferro-tramviario, rapido e capillare, in un territorio carente di viabilità stradale, qualcuno immagina frotte di ciclisti pronti ad andare non si sa bene dove e perchè, su una pista ciclabile realizzata distruggendo un’infrastruttura ferroviaria dalle mille potenzialità, in controtendenza con quanto da anni avviene ormai in tutta Italia ed Europa, con il ripristino di centinaia di km di tracciati ferroviari dismessi, a beneficio dei territori e di una mobilità (davvero) sostenibile.

Alcuni giorni fa, infatti, in una riunione convocata dal Sindaco di Taurianova Roy Biasi , alla presenza degli altri Sindaci dei comuni serviti dalla ferrovia Gioia Tauro – Cinquefrondi e dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture Emma Staine, è tornata in auge la sempre più patetica proposta di smantellamento della ferrovia e trasformazione in pista ciclabile.

Purtroppo, chi ha promosso questo incontro e continua a immaginare autostrade ciclistiche al posto dei binari, ha dimenticato (o forse non è totalmente a conoscenza) un particolare: sulle Ferrovie Taurensi non si può rimuovere più neppure un sasso della massicciata!

Tra le tante attività svolte dalla nostra Associazione, infatti, nel 2019 grazie alla grande disponibilità della Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia e delle stesse Ferrovie della Calabria che hanno fornito la documentazione necessaria, è stato posto un vincolo assoluto sia sui fabbricati che sul sedime ferroviario, binari, segnalamento e strutture connesse delle Ferrovie Taurensi, tratte Gioia Tauro – Cinquefrondi e Gioia Tauro – Palmi. Non solo: il Decreto di Vincolo n.1580 della Soprintedenza ABAP RC-VV, risalente al 28.11.2019, OBBLIGA alla conservazione il proprietario degli stessi beni vincolati (ovvero la Regione Calabria, attraverso Ferrovie della Calabria srl!), sulla base dell’art.30 del D. Lgs 42/2004.

Questo comunicato stampa potrebbe già concludersi qui: qualsiasi riutilizzo delle Ferrovie Taurensi che non sia ferroviario, e che quindi porti allo smantellamento dell’infrastruttura, non è realizzabile.

Perché è illegale: si commette un reato. Sarebbe un paradosso che farebbe il giro d’Italia, se a commettere un simile reato fosse addirittura lo stesso proprietario del bene tutelato!