Ogni anno nella Pasticceria Minutolo si rinnova l'antica tradizione del torrone di Bagnara

Vincenzo Minutolo - Fabbrica Torrone Minutolo

Per la produzione vengono utilizzati ingredienti di alta qualità.

BAGNARA CALABRA - La Fabbrica di Torroni "Antonino Minutolo" di Francesca Giannotta è una storica pasticceria di Bagnara Calabra rinomata e conosciuta per i suoi torroni e torroncini in tutto il mondo. La pasticceria non è solo famosa per il torrone, produce anche deliziose torte, la favolosa pasticceria fresca e secca, la pasticceria salata artigianale e ottimi gelati artigianali.