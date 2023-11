Una nuova stagione per il comune di Scilla, siglata l'ipotesi del contratto decentrato integrativo

comune di scilla FP CGIL e CISL FP soddisfatti per la sottoscrizione dell’ipotesi del contratto collettivo decentrato per i dipendenti del Comune di Scilla. Non era per niente scontata la sottoscrizione del contratto se si pensa alla difficile situazione che ha attraversato l’Ente e, dalla quale la Commissione Prefettizia sta facendo riemergere.

La parte pubblica, rappresentata egregiamente dalla Commissione Prefettizia, con la Dott.ssa Antonia Surace, la Dott.ssa Carla Fragomeni, la Dott.ssa Antonella Regio di concerto con il Presidente della Delegazione Trattante dott.ssa Antonia Criaco e il componente dott. Sebastiano Rendo hanno fortemente voluto dare dignità ai lavoratori che hanno sempre garantito l’erogazione dei servizi ma senza precise direttive e il riconoscimento del merito. A tal proposito serve aggiungere che negli ultimi anni non risulta la certificazione del fondo delle risorse decentrate, elemento fondamentale per poter procedere a tutte le attività della delegazione trattante di parte pubblica e sindacale per il riconoscimento degli emolumenti da erogare ai lavoratori. In questo percorso, a volte tortuoso, la FP CGIL e la CISL FP hanno sempre garantito la loro presenza e il massimo sostegno per il raggiungimento di un risultato eccellente che vede l’Approvazione del PIAO, lo strumento di pianificazione di tutte le attività organizzative dell’Ente, l’aumento delle ore lavorative per tutti i dipendenti part-time a 30 ore settimanali, le progressioni economiche, le progressioni di carriera in deroga e l’attivazione delle procedure concorsuali per la copertura delle posizioni apicali e da istruttori di cui l’Ente è carente da diversi anni. Le scriventi OO.SS auspicano che questo traguardo sia da apripista a percorsi sempre più incentivanti per i lavoratori, elemento fondamentale per il funzionamento della macchina amministrativa dell’Ente.