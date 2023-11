Morte dottoressa Francesca Romeo, Fedele: "increduli e senza parole"

Rocco Fedele La tragica vicenda che ha colpito la dottoressa Francesca Romeo lascia increduli e senza parole l’intera comunità nazionale. Quanto accaduto nella giornata di sabato u.s. – sebbene sia giusto avere la massima fiducia nel lavoro degli investigatori e delle forze dell’ordine - dimostra come ci sia ancora tanto lavoro da fare sul piano educativo e della lotta agli atteggiamenti criminali e di prepotenza.

La vita di una persona - di un professionista medico esemplare che ha speso la sua vita al servizio della comunità, come in questo caso - non può essere stroncata da atti di simile brutalità. Al marito dottor Antonio Napoli, alla famiglia ed alla comunità di Seminara le più sentite condoglianze ed il massimo cordoglio in questo momento di profonda tristezza e sgomento.

Rocco Fedele Consigliere Comunale Bagnara Calabra