BAGNARA CALABRA Istituita per le festività natalizie l'isola pedonale lungo il Corso Vittorio Emanuele

Isola pedonale

La Giunta comunale ha deliberato l'istituzione dell'isola pedonale lungo il corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Roma e la via Don Minzoni e nelle strade adiacenti il Corso cittadino compreso vico Parini e piazza Marconi. L'isola pedonale entrerà in vigore a partire dal 6 al 10 dicembre e dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024. La decisione dell'amministrazione scaturisce dal fatto, che la popolazione, presente sul territorio durante il periodo delle festività natalize, aumenta.