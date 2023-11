Sospesa a Scilla l'attività del laboratorio di analisi. Alla Casa della Salute si fanno i prelievi ma non le analisi

casa della salute di scilla Alla Casa della Salute è stato sospeso momentaneamente il laboratorio analisi. Alcuni utenti hanno segnalato che, da circa due settimane, al presidio sanitario di Scilla si effettuano solo i prelievi ma nel laboratorio analisi, collocato al piano superiore della struttura vecchia dello "Scillesi d'America", non si processano più.

Anche il Comitato "Pro Casa della Salute" si è interessato della questione e nei giorni scorsi ha scritto alla direttrice generale dell'Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, per avere delle spiegazioni in merito. Il Comitato ha scritto anche alla Commissione straordinaria di Palazzo San Rocco e alla Garante della Salute, Anna Maria Stanganelli. Sa sempre il laboratorio analisi è un punto di riferimento, sia per l'utenza scillese, sia per l'utenza proveniente dai paesi limitrofi. <<Abbiamo a cuore le sorti del nostro ospedale - riferiscono alcuni pazienti - e siamo amareggiati se la struttura viene provata dei servizi. Ci auguriamo che la sospensione del laboratorio analisi sia momentanea>>.

L'altra nota dolente riguarda la chiusura dell'ala di nuova costruzione dello Scillesi d'America e la decisione, da parte dei dirigenti dell'Asp Reggina, di demolire la struttura per una successiva ricostruzione con la realizzazione dell'edificio a tre piani. Il Comitato pro Casa della Salute assieme ai cittadini di Scilla e quelli provenienti si sono battuti in questi ultimi per anni per difendere il presidio sanitario. <<La Casa della Salute - continuano i pazienti - dopo la chiusura del Punto di primo intervento e il laboratorio di radiologia, sta continuando a perdere i servizi essenziali>>. (t.f.)