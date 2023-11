I treni del torrone: a Bagnara con "Viaggia in Treno e scopri la Calabria": conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa

Treni del Torrone - Conferenza stampa Presentata l'iniziativa, "I treni del torrone: a Bagnara con Viaggia in Treno e scopri la Calabria". Presenti alla conferenza stampa l'Assessore alle Attività Produttive Paolo Gramuglia; Roberto Galati, Presidente dell'Associazione "Ferrovie in Calabria; Maurizio Gramuglia, Consorzio Torrone IGP Bagnara Calabra; Mimmo Soldano, StarBus; Mimmo Spanò, Associazione Rione Inglese; e Carmelo Tripodi, Associazione Caravilla.

Viaggia in treno e scopri la Calabria è un'iniziativa dell 'Associazione Ferrovie in Calabria che, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, di Fondazione FS Italiane e grazie alla disponibilità della Divisione Business Regionale Calabria di Trenitalia, lancia una nuova, inedita iniziativa. L'8, 10 e 17 dicembre 2023, dopo i grandi successi estivi de Il Treno degli Dei, sarà possibile raggiungere Bagnara Calabra da Cosenza, Lamezia Terme Centrale, Reggio Calabria Centrale e fermate intermedie con I TRENI DEL TORRONE, un occasione speciale per scoprire la storia e i processi di produzione artigianale del prodotto di eccellenza, ormai conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, con la comodità di lasciare a casa l'auto, utilizzando il treno Regionale dalle principali località servite dalla linea ferroviaria tirrenica. Un tour guidato con trasferimenti dalla stazione di Bagnara organizzati in bus grazie alla collaborazione con l'azienda di trasporto STAR-BUS by Soldano, che accompagnerà i viaggiatori alle fabbriche del torrone Cardone – Cundari e Careri facenti parte del Consorzio che ha costituito il marchio IGP "Torrone di Bagnara". Qui si potrà assistere alle fasi della produzione, partecipare alla degustazione organizzata per l'occasione ed acquistare il pregevole prodotto, unico torrone a marchio IGP d'Italia ed unico a pasta croccante di tutta Europa. I viaggiatori che acquisteranno il torrone presso i produttori citati, riceveranno una sorpresa in omaggio. Il tour prevede anche la visita alle fabbriche della ceramica artistica in frazione Pellegrina e del percorso organizzato dall'Associazione Caravilla al "Piccolo Museo del Borgo" a Porelli di Bagnara. Non mancherà l'occasione per degustare le deliziose ricette a base di pesce, altra eccellenza della Perla della Costa Viola ed a base di pizza, grazie ai menù proposti dai ristoratori convenzionati con l'evento. Dopo la piacevole passeggiata immersi nell'atmosfera natalizia del centro cittadino e sul lungomare, il tour si conclude con la visita al Presepe Artistico Meccanico realizzato dall'Associazione di Volontariato "Rione Inglese" nei pressi della stazione ferroviaria.

Il programma completo delle corse e il servizio di prenotazione è disponibile sul sito www.scoprilacalabriaintreno.it