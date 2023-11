Mimmo Nunnari nel Comitato Scientifico per la promozione dell’opera di Saverio Strati

Mimmo NunnariLa Giunta della Regione Calabria, su indicazione della vicepresidente, Giusi Princi, ha proceduto all’integrazione dei componenti del Comitato scientifico che supporterà il Comitato di coordinamento nella promozione di iniziative volte a valorizzare l'opera letteraria di Saverio Strati, in occasione del 100^ anniversario della sua nascita.

Il Comitato scientifico risulta, pertanto, composto da: Walter Pedullà, scrittore, critico letterario, già professore ordinario di storia della letteratura italiana moderna e contemporanea Università la Sapienza; Luigi Tassoni, semiologo, professore ordinario di letteratura italiana e semiotica all’Università di Pécs (Ungheria); Aldo Maria Morace, presidente Fondazione Corrado Alvaro; Antonio Motta, Centro documentazione Leonardo Sciascia/Archivio del novecento; Andrea Di Consoli, scrittore, critico letterario, editorialista, Rai Teche; Goffredo Fofi, scrittore, giornalista e critico cinematografico, letterario e teatrale; Anna Rosa Macri’, giornalista e scrittrice, Domenico Nunnari, giornalista e scrittore; Gioacchino Criaco scrittore, Santo Strati direttore Calabria Live, Luigi Franco, direttore editoriale Rubettino e curatore della collana delle opere di Saverio Strati; Giusy Staropoli Calafati, scrittrice; Giuseppe Bova, presidente del Rhegium Juli.

Mimmo Nunnari - Giornalista e scrittore, ha lavorato in Rai e scritto per i quotidiani Avvenire, Il Giorno, Il Mattino, Il Sole 24 ore, Gazzetta del Sud e Quotidiano del Sud. Ha insegnato Sociologia dei processi culturali e comunicativi e Teoria e tecnica del giornalismo nelle Università di Messina e per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. Ha pubblicato i libri: Nord Sud l’Italia da riconciliare (1992), Storia della rivolta di Reggio (2000), Dal giornale al portale (2004), Viaggio in Calabria (2009), Media arabi e cultura nel Mediterraneo (2009), La lunga notte della rivolta (2010), La Calabria spiegata agli italiani (2017), Destino Mediterraneo (2019), Elogio della Bassitalia (2020), Lo Stivale spezzato (2022), Guerra e amore nell’Italia di Mussolini (2023). Ha ricevuto i premi Capri San Michele, Amantea, Caravella del Mediterraneo di Bari, Palmi e Costa Smeralda.