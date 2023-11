Radici resilienti, un viaggio nell'adattamento e nell'innovazione delle aziende agricole calabresi: iniziativa a Bagnara del FAI Giovani Reggio Calabria

Radici Resilienti -Tutto è pronto per “RADICI RESILIENTI - Un viaggio nell'adattamento e nell'innovazione delle aziende agricole calabresi”, la nuova iniziativa del Gruppo FAI Giovani Reggio Calabria (Fondo Ambiente Italiano), che porterà i visitatori a Bagnara Calabra, Domenica 19 novembre 2023, alla scoperta delle Aziende agricole Terre Costa Viola e Rasulei, dove sarà possibile degustare prodotti locali e visitare la Chiesa del Carmine.

Ecco il programma della giornata, che si svolgerà dalle 10.00 alle 16.30 con punto di ritrovo a Bagnara Calabra. piazza della Chiesa del Carmine.

Alle ore 10.00 il raduno, alle 10.30 la visita dell'antica Chiesa del Carmine. Ore 11.30, visita alla Fabbrica di Torroni Minutolo, ore 12.30 partenza per vigna (I terreni si trovano in Contrada Lena - Località Petrachjana). Ore 13 degustazione pane di grano di Pellegrina "cunzatu" - prodotti tipici locali - vino locale e alle 14.30 la visita alle vigne - arnie e apiario - muretti a secco. Esposizione di #TheCalabreser in vigna.

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione entro il 18 novembre al seguente link: https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/radici-resilienti-terre-costa-viola-e-rasulei-18253

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3315015408 – 3294161079.

La giornata rientra nell’ambito delle attività che il Gruppo FAI GIOVANI Reggio Calabria organizza nell’arco dell’anno, per far conoscere e valorizzare il ricco patrimonio storico, culturale e paesaggistico calabrese. Per chi parteciperà all'iniziativa, sarà possibile iscriversi o rinnovare la tessera FAI direttamente in loco, con una speciale quota di benvenuto FAI giovani. I gruppi FAI Giovani coinvolgono giovani tra i 18 e i 35 anni, che mettono a disposizione il proprio tempo, la propria formazione e cpompetenza in modo volontario, per realizzare eventi e progetti, momenti di convivialità e di riflessione sulla cultura e sull'ambiente.

Questi volontari organizzano visite guidate, aperitivi e gite culturali, mostre e rassegne: tanti appuntamenti in tutta Italia che contribuiscono a far conoscere il FAI anche ai giovani che, con la loro passione, possono sostenere la missione della Fondazione.

