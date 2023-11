Conflitto Israelo-Palestinese: L’Italia e l’Europa rispondano operativamente alla improcrastinabile richiesta di Pace. Questo l’appello della Federazione dei Civici Europei

FCE - Civici Europei La Federazione dei civici Europei, attraverso il lavoro di un gruppo appositamente costituito, si è posta l’obiettivo di studiare ed analizzare le emergenze del conflitto israelo-palestinese in atto. La sempre maggiore gravità degli episodi che si succedono, hanno imposto una preventiva presa di posizione, a sostegno della difesa, del rispetto e della tutela della vita umana, soprattutto quella dei civili coinvolti, che per imperativo non può che precedere ogni considerazione di carattere storico, religioso, ideologico e politico.

A questo proposito, il predetto gruppo di lavoro rappresentato da competenze quali quelle di Stefano Rolando, Massimiliano Didò, Alfredo Venturini, Luciano Pilotti, Giovanni Golotta, Francesco Carelli e Gianluca Pellitta, ha concordemente ritenuto di rilevare la drammaticità del fatto che dall’inizio del conflitto israelo-palestinese si sono registrate 1200 vittime civili israeliane e più di 11.000 vittime civili palestinesi, conteggio provvisorio destinato, purtroppo, ad aumentare quotidianamente, che testimonia una situazione inaccettabile, contrassegnata da una vera e propria strage, per lo più, di innocenti. Inequivoca ed ineccepibile, pertanto, è la condanna all’attacco terroristico di Hamas ma anche l’evidenza, mutuando le parole del Presidente della Repubblica, che “Hamas non rappresenta il popolo palestinese”, e la assoluta condivisione di Papa Francesco che, nella supplica per il cessate il fuoco, ricorda come molte vittime sono bambini e con il loro sacrificio “si uccide anche il futuro di una nazione”.

La posizione del gruppo di lavoro della FCE sul punto è armonica e coerente con le previsioni di diritto internazionale che regolano la convivenza tra i popoli ed i rapporti tra gli stati, con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea .

Ritiene, infatti, che il puntuale rispetto delle norme richiamate , possa e debba attuarsi con la massima determinazione e l’immediata adozione del rispetto e della tutela delle popolazioni coinvolte nel conflitto e la liberazione immediata degli ostaggi; nonché con il rafforzamento dei corridoi umanitari per alleviare le sofferenze dei civili palestinesi. Più in generale, risulta necessario e non procrastinabile tutelare le persone più deboli, colpite nella integrità fisica e nel diritto ad una dignitosa sopravvivenza, consentendo, ad esempio, a coloro che necessitano di cure sanitarie di poter immediatamente lasciare la striscia di Gaza per accedere all’assistenza ed alle cure necessarie, così come ai cittadini stranieri di tornare nei propri Paesi. Sempre nel rispetto dei principi cardine del diritto internazionale, dovrebbero inoltre concordarsi, secondo il predetto gruppo di lavoro della FCE, adeguate ed efficaci pause umanitarie per agevolare il rispetto di ogni fondamentale diritto umano e, soprattutto, dovrebbe dedicarsi la maggiore possibile attenzione ed il maggior possibile impegno, per favorire un esito positivo nelle trattative diplomatiche in corso.

La crisi in atto, ha indirizzato anche verso altre valutazioni di opportunità che portano a sollecitare le principali organizzazioni internazionali (Onu, Unione Europea, Unione Africana, Lega Araba), i Paesi confinanti con Israele e la Cisgiordania, ed i Paesi che a vario titolo sono stati coinvolti nella crisi mediorientale, a mettere in campo un rinnovato e concreto impegno, affinchè, partendo dalla Risoluzione di Oslo del 1993 e dalla soluzione dei “due Stati per due Popoli” si possano definire gli accordi necessari a garantire una pace duratura fondata sulla sicurezza di Israele e sul riconoscimento dei palestinesi ad avere un proprio stato, con il concorso, in quanto necessario, di risorse economiche ed umanitarie, insieme all’impegno a ricostruire ed ampliare le infrastrutture a supporto delle comunità, da considerarsi -tutti- elementi essenzialmente idonei a garantire esistenze dignitose e la libertà da timori e condizionamenti, quali necessari presupposti per una convivenza pacifica e civile;

Per quel che riguarda il Governo Italiano, stante la rilevanza geografica e strategica del nostro territorio, il gruppo di lavoro FCE ritiene che sarebbe opportuno si faccia promotore di una Conferenza tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, allargata alla partecipazione dell’Unione Europea, dell’Unione Africana e della Lega Araba, che abbia il compito, riunendosi periodicamente e con il supporto di un Centro Studi di carattere tecnico e scientifico appositamente costituito, di monitorare i fattori e gli eventi che possono generare nuove crisi internazionali e, al contempo, di promuovere lo sviluppo economico ed il dialogo tra gli Stati che insistono sull’area o che con essa hanno una forte relazione commerciale, culturale e politica. Sarebbe così più facile definire e condividere le iniziative necessarie a garantire la pace, riuscendo ad attuarle in via di prevenzione e/o con una ragionevole immediatezza rispetto alla eventuale e scongiurabile insorgenza di nuove crisi;

Il gruppo di approfondimento sul Medio Oriente, voluto dalla Presidente della FCE, ritiene, inoltre, di fondamentale rilevanza il ruolo del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, che dovrebbero provvedere a rafforzare l’incarico dell’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e per la sicurezza, stabilendo che possa operare come unico interlocutore nelle crisi più importanti, superando l’antagonismo dei 27 capi di Governo, nel quadro di una posizione condivisa e maggioritaria, assicurandogli il sostegno e la collaborazione delle diplomazie dei paesi membri e quello dei rispettivi apparati di intelligence. Non può sfuggire, infatti che è proprio attraverso la riforma delle sue istituzioni che l’Europa potrà presidiare con maggiore efficacia gli accadimenti internazionali, ed assumere decisioni più puntuali salvaguardando, al contempo l’autonomia di giudizio. Un Europa più unita e federata, più attenta anche agli scenari mediorientali, avrà così l’autorità e la capacità di diventare un punto di riferimento nelle crisi internazionali, potendo, tra l’altro, offrire soluzioni, già sperimentate direttamente, che l’hanno portata a vincere il Premio Nobel per la Pace dopo due conflitti mondiali.

Questo gruppo di lavoro tematico della FCE ha, dunque, ben chiara la complessità e la difficile interpretazione storica e politica della crisi in atto e ciò lo pone lontano dall’intento di semplificare o di voler ridurre a retorica il proprio contributo, per questa ragione si proporranno, nei prossimi giorni, iniziative pubbliche sul tema, per sensibilizzare ed informare, e si aprirà al confronto con ogni altra forza politica ed organizzazione che percepisca, in sintonia con la propria sensibilità, la rilevanza ed al contempo la drammaticità di ciò che stiamo vivendo. Nel ringraziare il gruppo di lavoro che con dedizione e passione ha lavorato e continuerà a lavorare sulla questione medio orientale la Presidente della FCE, Francesca Straticò, invita tutti a riflettere sulla circostanza che la: “Pace è patrimonio comune al quale ognuno è chiamato, sebbene in differente misura, a contribuire e che, ogni ragione , per quanto fondata e legittima, se per essere sostenuta ha bisogno di sacrificare vite umane innocenti, finisce per diventare un torto, dal quale, il senso minimo di civiltà, non può che sentirsi obbligato a prendere le distanze”.