A Rosarno oggi, 11 novembre, la "Zeppolata di San Martino"

Zeppolata di San Martino -L’Associazione A.Fe.Ro. continua con lo stesso entusiasmo, che ha caratterizzato la sua nascita, a segnare sul proprio calendario altri appuntamenti importanti e stavolta tocca alla festa di San Martino dell’undici novembre a riempire di musica, canti, balli e bontà locali la centrale Piazza Duomo di Rosarno. Sabato tocca alla “Zeppolata di San Martino” ad allietare grandi e piccoli, perché i giovani ed attivi soci rosarnesi di A.Fe.Ro. pensano sempre a tutto e nei minimi dettagli.

“Con immenso piacere, l’associazione ha voluto un’altra volta farsi promotrice di un evento che in qualche modo aprirà la strada a quelle che saranno le feste natalizie.” Apre così una sua breve dichiarazione Francesco Sgrò, il Presidente, che ancora continua sorridente e impaziente per l’ennesima riuscita della nuova avventura “Abbiamo messo tutto l’impegno, come sempre, e si spera in una serata di aggregazione e festa per tutta la cittadinanza.” In Piazza Duomo ad attendere Rosarno e tutti gli ospiti provenienti dalle località viciniori saranno: zeppole, preparate dalle sapienti mani delle massaie rosarnesi; castagne, in onore del bell’autunno e panini e vino, in perfetta armonia con la ricorrenza di San Martino. L’evento per i più piccini si articolerà, inoltre, tra dolci, zucchero filato e giochi gonfiabili.

Caterina Restuccia

Zeppolata di San Martino