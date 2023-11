“Giornata delle Forze Armate”, la Guardia di Finanza al "Fermi" di Bagnara Calabra

Giornata delle Forze Armate la Guardia di Finanza al Fermi di BagnaraLa scuola è luogo di studio e di crescita, di confronti e di dialogo con e verso il mondo, soprattutto con le realtà che rappresentano lo Stato, la giustizia e la legge. Pertanto, in luoghi in cui, più che altrove, si respira aria di rispetto e di ossequio verso i sani e solidi valori della Patria è necessario non solo fare memoria, ma soprattutto educare ed accendere gli animi giovanili alle belle virtù.

All’Istituto d’Istruzione Superiore E. Fermi in Bagnara, nello storico e prezioso Palazzo Morello, la “Giornata delle Forze Armate” proprio per questo è stata introdotta e anticipata grazie ad una rappresentanza davvero significativa della Compagnia della Guardia di Finanza di Villa San Giovanni in un convegno aperto agli studenti. Il dialogo ha avuto quali figure istituzionali di riferimento: la Dirigente Prof.ssa Graziella Ramondinoe il Capitano Enrico Sanguigni. Uditori e interlocutori stessi sono stati anche i ragazzi e le ragazze dei diversi indirizzi dell’Istituto, che hanno potuto colloquiare liberamente con i relatori sui temi anche oggi più scottanti, quali la guerra e la difesa dello Stato,accompagnati in sede dai docenti: Azzarà, Mangano, Varbaro, Laurendi e Cacciola con il coordinamento del Vice Dirigente Prof. Vincenzo Musumeci.

Interessate a conoscere meglio le ragioni della Festa delle Forze Armate, quale momento storico che ricorda la fine del conflitto della Seconda Guerra Mondiale e la firma del noto Armistizio, sono state le classi quarte delle sezioni: A, B, C, D, E. Le stesse si sono piacevolmente intrattenute nella narrazione del giovane e professionale Capitano Sanguigni, che ha affascinato i giovani e le giovani verso le carriere militari in servizio allo Stato Italiano. Evidenziando i passaggi di crescita e posizioni di grado, Sanguigni ha calamitato l’attenzione degli studenti e delle studentesse anche stimolando ad una conversazione costruttiva sulla fondamentale importanza della presenza dei diversi Corpi Armati in Italia, e loro specifiche funzioni, e fuori dal nostro Paese, impegnati in missioni ed operazioni di pace e di sorveglianza.

Ruolo di guida e di pungolo, in una giornata di ricordo alle Forze Armate, quello della Dirigente Ramondino, che non ha mai perso occasione durante l’incontro per sensibilizzare l’adunanza delle classi all’osservanza delle leggi e delle regole, per evidenziare il compito indispensabile che la Scuola ha nell’educare le nuove generazioni a non dimenticare sacrifici storici che rischiano l’oblio o la banale e rituale ripetitività.

Caterina Restuccia