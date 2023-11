Chiaro e netto no alla discarica di Melicuccà da parte delle Associazioni, che chiedono la bonifica dell'area interessata

discarica-di-Melicucca-1Il Raggruppamento delle Associazioni del Comprensorio “NO DISCARICA”, valutando lo stato di fatto in cui versa la Discarica di località “La Zingara” in Melicuccà, l’esito delle perizie fin qui effettuare, l’elevato rischio che incombe sull’intera area non ancora bonificata, nonché l’intenzione da parte degli organi regionali competenti, attraverso l’approvazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata a maggio 2023, di riaprireil sito per attività di ulteriore stoccaggio dei rifiuti, ha inteso interagire direttamente - a protezione della salubrità del territorio e dei cittadini equale portatore di interesse diffuso -con gli Enti Locali interessati, componenti attive del processo decisionale, ossia i Comuni di Palmi, Bagnara Calabra, S. Eufemia D’Aspromonte, Sinopoli e Melicuccà, al fine di condividere e agevolare la costituzione del Tavolo Tecnico cosi come definito a seguito di convocazione presso la 2^ Commissione Consiliare del Comune di Palmi il 4 Luglio 2023ed approvato in sede di Consiglio Comunale aperto, tenutosi presso il medesimo Comune in data 25 luglio 2023.

A conclusione degli incontri formalmente intercorsi con le Amministrazioni dei Comuni interessati, che hanno dato vita a confronti schietti e articolati, è emerso, da parte degli interlocutori istituzionali, un chiaro e netto NO alla discarica e un’altrettanta urgente e quantomai impellente esigenza di dare seguito alla bonifica dell’intera area interessata, percepita come una bomba ecologica pronta a esplodere. I Sindaci si sono mostrati pienamente disponibili e pronti - assieme al Raggruppamento delle Associazioni al quale hanno riconosciuto l’importanza e l’efficacia delle iniziativefin qui svolte - a sollecitare un’azione collettiva che, attraverso il costituendo Tavolo Tecnico, permetta nel più breve tempo possibile di avviare attività mirate di contrasto alle scelte degli organi regionali preposti che non intendono rimodulare le proprie decisioni.

Il Raggruppamento, in tal senso, si autodetermina e partecipa con una chiara e inequivocabile azione collettiva all’attivazione del TAVOLO TECNICO, teso non solo a proteggere e tutelare il nostro ecosistema dalla riapertura della discarica nonché a reclamare con forza la bonifica dei siti inquinati ma, altresì, a definire e condividere con le Amministrazioni locali le soluzioni più virtuose e affidabili per una gestione più oculata e moderna del ciclo dei rifiuti.