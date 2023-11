IV Novembre: L'Associazione Thàleia organizza un concerto a Sant'Eufemia d'Aspromonte in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate

Loc 4 nov - In occasione della commemorazione del IV Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, l'Associazione Socio - Culturale Thàleia organizza a Sant'Eufemia d'Aspromonte un'iniziativa pubblica che si terrà, a partire dalle ore 17.00, presso il "Teatro dell' ex Istituto delle Figlie del Divin Zelo", Via delle Rose 1.

Interverranno i rappresentanti delle forze armate, dell'esercito, dei Carabinieri, sella finanza, della polizia, della protezione civile, autorità civili, il Sindaco, il consigliere regionale Giuseppe Gelardi, ed ex militari e appartenuti alle forze di polizia. Saranno eseguiti canti e inni della grande guerra per ricordare l'anniversario del 4 novembre, le marce d'ordinanza di tutti i corpi per la festa delle forze armate. Il concerto si concluderà con il celebre brindisi tratto dalla Traviata di Giuseppe Verdi.