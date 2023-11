BAGNARA CALABRA Il ponte Caravilla sarà illuminato con 20 proiettori a Led

ponte caravilla L'Amministrazione comunale di Bagnara Calabra intende realizzare l'illuminazione artistica del Ponte Caravilla, con l'obiettivo di aumentare l'attrattività turistica della storica infrastruttura. All'installazione dei 20 proiettori a Led che serviranno per illuminare il ponte provvederà la Società «ARTE BIT» di Pellaro specializzata nel settore. L'importo dei lavori è di «€ 22.936,0».

Il Ponte Caravilla è stato costruito nel 1825 e prende il nome dal suo costruttore. Realizzato in contemporanea al ponte Sfalassà per allacciare i due tronchi stradali della statale 18, è stato distrutto durante i bombardamenti americani e successivamente ricostruito. Il ponte è formato da tre grandi arcate dell’altezza di 13 metri e 7 metri di larghezza, è un’opera architettonica di inestimabile valore, anche per le sue particolari strutture in mattoni pieni. La sua imponente e maestosa mole attira lo sguardo del turista sia perché è disposto in maniera tale che bisogna attraversarlo tre volte, sia per la sua meravigliosa posizione offre un’incantevole visione da sembrare un lungo balcone sul mare.

Red