Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle PMI

bando avvisi Operativo il piano degli incentivi messo a punto dalla regione Calabria per sostenere gli investimenti produttivi, rafforzare la competitività delle nostre imprese e creare posti di lavoro.

Grazie all’avviso pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle piccole e medie imprese calabresi, sarà possibile iniziare a spendere le risorse del Programma regionale Calabria 21/27, le risorse comunitarie, a vantaggio delle imprese.

Cosa finanzia Il Bando “Sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle Pmi” consentirà alle imprese calabresi di ampliare e rinnovare attrezzature ed impianti, renderli innovativi e conformi alle esigenze dettate dalla transizione ecologica e digitale.

Dotazione 25 milioni di euro, per investimenti tra 30 e 500 mila euro con possibilità di ottenere un fondo perduto tra il 50 ed il 60%. È finanziato con risorse di cui all’Azione 1.3.1 “Competitività del sistema produttivo regionale” del Pr Calabria Fesr Fse 2021-2027 – obiettivo strategico 1 – Un’Europa più competitiva e intelligente, priorità 1 – Ricerca, Innovazione e Competitività – obiettivo specifico: Rso1.3. Gli aiuti sono concessi nella forma di agevolazioni in conto capitale ex articoli14 e 18 Reg. 651/14.

Beneficiari dell’avviso sono le micro, piccole e medie imprese ad esclusione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (Ce) n. 104/2000 del Consiglio e le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli operanti nei settori di cui all’art. 13 del Reg. 651/2014.

Domande Dal 20 novembre al 20 dicembre si potranno predisporre le domande in piattaforma, il 21 dicembre dovranno essere trasmesse. Le domande presentate saranno esaminate con le modalità valutative a sportello, in base all’ordine cronologico di ricevimento e, sulla base degli elementi di ricevibilità e ammissibilità, verranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per avere maggiori informazioni in merito puoi rivolgerti alla sede AsNALI-CALABRIA sita in GIOIA TAURO VIA SS 111 n° 222. Tel 0966/1904849 – 0966 1974592 Cell. 3791392910.