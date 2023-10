L' Associazione Pellegrinese ricorda il centesimo anniversario della deposizione presso il Cimitero di Bagnara Calabra del busto in marmo, in memoria del Dott. Vincenzo Cesario

Busto Dott. Cesario Il dr Vincenzo Cesario nacque a Bagnara nel 1870. Conseguiti gli studi in Medicina presso l’università di Catania, venne nominato medico condotto della borgata di Pellegrina dove si trasferì con la famiglia. Caratterizzato da spiccare doti umane, divenne presto un punto di riferimento per la popolazione di Pellegrina e Ceramida, costituta per la maggioranza da poveri contadini che si affidavano così al Dr Cesario per le più disparate esigenze.

Si racconta che il medico non facesse mai mancare un pasto caldo a famiglie particolarmente bisognose. La morte prematura del Dottore portò sgomento tra i cittadini delle due borgate tant’è che iniziarono una raccolta fondi per poter commissionare un mezzo busto che ricordasse l’amato medico. Dopo due anni di risparmi, il 30 ottobre 1923, cento anni fa, l’opera venne deposta presso l’ingresso del cimitero di Bagnara Calabra in modo tale che tutti, passando, potessero ricordare l’amato medico.

