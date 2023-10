Incontro di formazione per i Lions della Prima Circosrizione

Lions - CI Lions Club della1^ Circoscrizione hanno vissuto nei giorni scorsi un importante momento di formazione collettivo. Presidenti di Zona e di Club, Officers e Soci si sono ritrovati per confrontarsi sulla leadership, sulla membership, sulle attività di servizio e su come comunicare efficacemente. L'occasione è stata fornita dal “GAT DAY”, evento sostenuto dal Governatore Pasquale Bruscino. Nelle vesti di formatori i componenti del Global Action Team del Distretto Lions 108Ya, il più grande d'Italia e che comprende Calabria, Basilicata e Campania. I soci Rodolfo Trotta, Rita Franco e Gianfranco Ucci hanno illustrato metodi e strategie per una leadership sempre più forte e preparata, per rendere i club sempre più attrattivi e capaci di rafforzare lo spirito di appartenenza e l'orgoglio dei Soci e di coinvolgere nuovi volontari e, soprattutto, come individuare e realizzare delle azioni di servizio più efficaci in un momento caratterizzato da difficoltà e bisogno crescenti, soprattutto nelle zone del nostro Sud.

L'azione dei Lions Club si concretizza mediante delle attività denominate “service” che mirano ad intercettare i reali bisogni delle comunità di riferimento e a dare loro delle risposte efficaci e puntuali e soprattutto a delineare progettualità in grado di favorire la crescita sociale, economica e culturale ed il riscatto dei territori. Da qui l'esigenza di un confronto continuo per aggiornare le strategie e le linee d'azione, per coinvolgere sempre nuovi soci, perché crescita associativa significa maggiori attività di servizio, aumentare le sinergie tra i Clubs e la collaborazione con le istituzioni, in un'ottica di sussidiarietà e di partnership. Ma anche l'importanza di una chiara, coerente e riconoscibile comunicazione dei valori dell'Associazione, delle notizie e dei contenuti, come ha sottolineato il responsabile distrettuale della Comunicazione Interna, Pierluigi Benvenuti. Il presidente della 1^Circoscrizione Sandro Borruto, nel rivolgere un sentito ringraziamento ai componenti l’organismo di formazione e ai numerosi Soci partecipanti, ha ribadito "l'importanza di questi momenti di confronto e di formazione per un lionismo sempre più affidabile e concreto, capace di adempiere alla sua missione di servizio umanitario e comunitario con sempre maggiore efficacia". Il secondo vicegovernatore del Distretto, Giuseppe Naim, nelle conclusioni ha sottolineato "la responsabilità dei lions verso i propri territori, per dare risposte effettive ai problemi e provare a cambiare le nostre comunità".