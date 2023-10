BAGNARA CALABRA Divieto temporaneo di balneazione in località Cacilì

Divieto di balneazione - Bagnara Calabra

"Ritenuto che, nelle more della realizzazione dell'intervento di ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione ordinato in via d'urgenza dall'Ufficio Tecnico Comunale, si rende necessaria l'adozione di immediati provvedimenti finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica". Questo è quanto scrive l'Amministrazione comunale