BAGNARA CALABRA Scarico fognario in spiaggia e odori nauseabondi in Via Marina

Scarico liquali in spiaggia - Bagnara Calabra

Scarico di liquami in spiaggia, e puzza di fogna in Via Marina all'altezza di Piazza ex Lido lato sud. A segnalare lo sversamento e l'odore nauseabondo alcuni cittadini che stamane, approfittando del bel tempo, passeggiavano sul lungomare. A dire il vero la puzza viene avvertita in quella zona da parecchio tempo e il liquido, parte del quale viene assorbito dalla sabbia, finisce in mare.