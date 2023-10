La Coldiretti Calabria Villaggio al Contadino a Roma ha realizzato una collana di peperoncino da 530 metri. E’ record!!

Gli operatori che hanno confezionato la collana da Record Record era stato annunciato e record è stato! Al villaggio contadino di Coldiretti al Circo Massimo a Roma, la Coldiretti Calabria, ha realizzato una collanadi peperoncino Diavolicchio di Diamante ecotipo calabrese da ben 530 metri. La composizione della collana, è avvenuta alla vigilia della Giornata mondiale dell’alimentazione a sostegno della candidatura italiana a patrimonio dell’Unesco nell’ultima giornata del Villaggio contadino al Circo Massimo con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida.

Un grande impegno e un record per Coldiretti aver fatto la collana di peperoncini più lunga del mondo. Più di mezzo chilometro piccante per un totale di oltre duecento kg lavorati a mano dai produttori e dagli operatori di Campagna Amica Calabria è sfilata tra la curiosità e l’ammirazione di tutti al Villaggio sorretta da oltre 100 agricoltori. E’ stata una grande soddisfazione che ha premiato l’impegno di operatori e agricoltori, abbiamo voluto dimostrare con un prodotto agricolo fortemente identitario della Calabria – ha commentato il direttore di Coldiretti Calabria Francesco Cosentini – la straordinaria forza e attrattività delle nostre produzioni che sono minacciate dalla proliferazione di falsi prodotti alimentari italiani all’estero dove le esportazioni potrebbero triplicare se venisse uno stop alla contraffazione alimentare internazionale che è causa di danni economici, ma anche di immagine con l’agropirateria che in Calabria sfiora i 2miliardi di €uro.