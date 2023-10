Gioia Tauro, SUL: "flash mob di martedì 17 ottobre non è che l’inizio della mobilitazione a difesa del Porto"

Gioia-Tauro-porto-nave-portacontainer Il flash mob di martedì 17 ottobre ’23 che vedrà presenti i dirigenti nazionali e locali del SUL, non è che l’inizio della mobilitazione a difesa del Porto di Gioia Tauro e dei porti di transhipment europei.

Chi fa politica ogni giorno, dichiara il Segretario nazionale Antonio Pronestì, non può pensare di scaricare le colpe sugli avversari ne può farlo chi fa sindacato, in questo momento cruciale è vitale superare le differenze per essere tutti uniti aldilà delle appartenenze perché in gioco c’è il futuro di migliaia di lavoratori, delle loro famiglie, dell’intera Calabria e senza esagerare dell’Italia per le ripercussioni socioeconomiche che produrrà l’applicazione indiscriminata dell’ETS nel settore marittimo. Se l’obbiettivo del Parlamento Europeo fosse quello di rimettere in discussione il mercato globale, peraltro cosa per certi versi condivisibile, aggiunge Aldo Libri segretario regionale della Calabria, sacrificare i porti di transhipment evidenzia una miopia politica che l’agognata Europa si rivelerà un totale fallimento. Registrare una così ampia partecipazione al flash mob ci fa ben sperare, aggiunge il Segretario nazionale aggiunto Giovanni Marullo, siamo fiduciosi che l’impegno delle Istituzioni locali con a capo il Governatore Occhiuto e di tutte le Parti Sociali potrà sensibilizzare i rappresentanti italiani che hanno mandato a decidere sulle politiche globali. La partita è così importante per la Calabria, continua Daniele Caratozzolo segretario nazionale SUL Porti, a tal punto che se non ci sarà una deroga almeno per gli scali di transhipment non esiste un futuro per Gioia Tauro e tutti gli sforzi fatti dai lavoratori negli anni passati saranno resi vani. Se non si dovesse riuscire a sensibilizzare il Parlamento Europeo con questa manifestazione locale, aggiunge Enzo Malvaso segretario territoriale di Gioia Tauro, i lavoratori sono pronti a manifestare Bruxelles. Siamo pronti ad intraprendere tutte le azioni che si renderanno necessarie per tutelare il lavoro, i lavoratori e le loro famiglie.