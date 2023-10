La popolazione seminarese ha accolto in festa il Principe di Monaco. Conferita ad Alberto la cittadinanza onoraria

Principe Alberto di Monaco a SeminaraSEMINARA - Si è svolta nei giorni scorsi la visita del sovrano monegasco, Alberto II Grimaldi, presso il centro pre-aspromontano in occasione del suo II viaggio nella piana di Gioia Tauro sulle tracce degli antichi possedimenti fondati della famiglia Grimaldi.

Dopo la mattinata trascorsa a Terranova Sappo Minulio, la visita a Seminara ha avuto inizio intorno alle ore 13:30 lungo la strada provinciale, dove è stato scoperto un cartello stradale a indicazione del paese come rientrante nell’associazione dei “Siti Storici Grimaldi di Monaco”, la quale riunisce 150 comuni fra italiani e francesi con l’obiettivo di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura, le tradizioni ed i prodotti enogastronomici dei territori che storicamente hanno avuto a che fare con la famiglia Grimaldi. Successivamente, Alberto II ha raggiunto il centro cittadino e il palazzo municipale per la scopertura di una seconda targa commemorativa e l’incontro con l’Amministrazione comunale e il Sindaco, Giovanni Piccolo. Il cerimoniale si e’ poi spostato in Piazza Vittorio Emanuele per gli inni ed i discorsi istituzionali: «E’ storicamente accertato – ha evidenziato il primo cittadino ripercorrendo alcune vicende storiche – che la famiglia Grimaldi di Seminara, come riportato da un atto notarile del 13 dicembre 1756, discendeva in linea retta da Bartolomeo Grimaldi, terzogenito di Giovanni I Grimaldi, signore assoluto di Monaco.

Alberto di Monaco - Domenico ScordoI massimi esponenti della famiglia Grimaldi di Seminara furono: Domenico Grimaldi, agronomo che rivoluzionò l’agricoltura meridionale, Francesco Antonio, filosofo, storico e ministro dei reali eserciti di Ferdinando IV di Borbone e Francesco Antonio figlio di Domenico, generale martire della repubblica partenopea». Dunque, sulle motivazioni della cittadinanza onoraria: «il 3 ottobre – ha proseguito Piccolo – il Consiglio comunale di Seminara ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria ad Alberto II, memori di un passato glorioso, per rendere omaggio e per l’ammirazione che tutti noi nutriamo per l’instancabile opera compiuta quotidianamente a difesa dell’ambiente, delle bellezze,dell’arte e del paesaggio». Al riconoscimento ha risposto lo stesso Alberto II: «nelle mie precedenti visite – ha evidenziato il Principe – ho avuto modo di apprezzare la generosità e l’ospitalità della gente di Calabria. Oggi, sono particolarmente lieto di essere qui per dare nuova vita alla storia che ci accomuna». Alla conclusione del cerimoniale, al sovrano monegasco sono stati consegnati alcuni doni, fra cui una riproduzione delle chiavi della città. Dopo una fugace visita agli stand dei maestri ceramisti del luogo, il tour a seminara del figlio di Grace Kelly e Ranieri III è proseguito presso la basilica della Madonna dei Poveri accompagnato dal curatore nonché assessore alla cultura Domenico Scordo accolto dal rettore Don Domenico Caruso la visita privata si é protratta nel tesoro della basilica dove per l' occasione sono stati esposti i libri dei battesimi del 700 dove sono stati registrate le nascite di Domenico e Francesco Grimaldi, il tour é continuato presso il locale museo della ceramica dove alla fine il ristorante la collina di Palmi ha fatto degustare un ricco aperitivo agli ospiti.