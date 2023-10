La solidarietà al popolo di Israele, e ai familiari delle vittime innocenti dell'associazione "Italia-Israele" Reggio Calabria

Fto - IsSabato scorso, lo Stato di Israele è stato vittima di uno degli attacchi terroristici più vili e brutali degli ultimi tempi, la crisi più grave dopo quella dello Yom Kippur. Centinaia di donne e bambini, neonati e ragazzi innocenti sono stati barbaramente uccisi nelle loro case. Se ne contano 200 solo nel kibbutz di Kfar Aza, e di questi, quaranta erano bambini. Altri ancora sono stati tratti in ostaggio e deportati a Gaza.

Il vile attacco terroristico è stato rivendicato dall’organizzazione terroristica Hamas, dietro la quale si nasconde a sua volta una rete trasversale di organizzazioni terroristiche islamiste non chè l’Iran. Davanti alla barbarie alla quale abbiamo assistito e la cui violenza delle immagini ha riportato la coscienza di ognuno di noi alle immagini terrificanti della Shoah, nessuno può ma soprattutto deve restare indifferente. Perché Israele, rappresentando il nostro avamposto culturale e valoriale in Medio Oriente, siamo NOI. Anche il più moderato osservatore o chi ancora sogna la soluzione “Due Popoli due Stati”, ha il dovere di stare dalla parte di Israele senza se e senza ma, senza operare nessun distinguo di sorta, senza nessuna specificazione. Hamas, ricordiamolo, non è una brigata partigiana che lotta per la libertà di un popolo oppresso bensì è un’organizzazione terroristica (nella sua interezza) che da anni opprime la popolazione di Gaza esercitando il governo sulla Striscia e che è tenuta in vita dai finanziamenti illeciti degli “stati canaglia” e dalla complicità delle ONG.

L’associazione che rappresento esprime tutta la solidarietà al popolo di Israele, ai familiari delle vittime innocenti ed invita non solo le istituzioni locali ma anche i singoli cittadini ad esporre sui propri balconi la bandiera dello Stato di Israele come segno tangibile di solidarietà o sui propri profili social. Una nota di rammarico per il silenzio dell’Amministrazione comunale bagnarese, che nel settembre scorso aveva adottato all’unanimità la definizione IHRA mostrandosi sicuramente sensibile alla tematica dell’antisionismo ed a fianco dell’unica democrazia del Medio Oriente. Auspico, a nome dell’associazione che rappresento, di sentire presto, da parte dell’istituzione locale, una ferma dichiarazione di condanna ai vili attacchi terroristici ed una altrettanto ferma dichiarazione di solidarietà allo Stato di Israele e dal suo legittimo diritto di difendersi.

Am Israel Chai.

Anna Golotta -Italia Israele Reggio Calabria