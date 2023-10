Lavori in corso a Solano, ripulito un tombino e asfaltate alcune strade

lavori solano 1 Un lavoro di bonifica che permette alle acque piovane di defluire in sicurezza senza invadere la carreggiata. Intervento sinergico a Solano dove gli operai del comune di Bagnara con i colleghi della vicina Scilla hanno ripulito e bonificato un tombino tra Solano Superiore e Solano Inferiore.

Altri interventi hanno riguardato il rifacimento dell'asfalto in alcune stradine interne. I cittadini di Solano ringraziano il Sindaco e l'Assessore Randazzo "per la disponibiltà e l'attenzione per la piccola frazione bagnarese".