BAGNARA CALABRA Da "Bacco" protagonisti i prodotti tipici calabresi, vini, caffè, ceramiche e dolci della tradizione locale

Bacco - Bagnara Calabra La Calabria, da sempre produce vini di altissima qualità, e nel negozio di Corso Garibaldi n. 50 a Bagnara Calabra, si possono acquistare vini dell'area dello stretto con uno sguardo all'intero territorio calabrese. Case vinicole che operano da tantissimi anni in Calabria, e in particolare nell'area metropolitana, ma anche vini che vengono da esperienze più recenti prodotti nella Costa Viola, e che esaltano il paesaggio terrazzato con le tipiche armacie a strapiombo sul mare. Nel negozio non mancano i prodotti tipici calabresi, l'artigianato locale, i liquori, l'olio, e tutta una gamma di prodotti legati alla tradizione calabrese.

Altro prodotto di punta è il caffè con un aroma che si rifà all’antica tradizione partenopea dell’espresso e già nel suo brand richiama la Napoli dei Borbone, città riferimento culturale in Italia ed Europa in cui nacque quello che oggi è un vero e proprio rito quotidiano. Caffè Borbone, che è presente in negozio con un vasto assortimento di cialde e capsule disponibili in 5 miscele differenti, è in grado di regalare un espresso delizioso e aromatico per ogni preferenza di gusto.

"Bacco" si trova a Bagnara Calabra sul Corso Garibaldi, n. 50, pronto ad aprire le porte a chi ha voglia di conoscere e apprezzare il tipico calabrese, l'artigianato locale, i vini di eccellenza, e gli oli profumati della Costa Viola.

Redazionale