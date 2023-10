Confcommercio Reggio Calabria sarà al “TTG Travel Experience”, il Salone mondiale del turismo in programma a Rimini dall’11 al 13 ottobre 2023

multari rinaldis giubilo rinaldis orlandoL’importante novità per il nostro territorio rispetto allo scorso anno è la partecipazione alla manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, assieme al delegato Confcommercio Francesco Multari, di una rappresentanza di imprenditori geracesi di “Jerax”, neo costituita articolazione territoriale della Confcommercio, guidata dal presidente Salvatore Orlando.

“Una presenza, quella degli operatori geracesi, che ci fa ben sperare poiché - spiega il direttore di Confcommercio Fabio Giubilo - è segnale che la direzione del nostro lavoro è corretta e che gli imprenditori hanno voglia di crescere, di uscire dalla quotidianità, di guardarsi attorno, per provare ad attivare sinergie e progetti di destagionalizzazione del turismo.

Siamo particolarmente felici di essere anche quest’anno presenti e del coinvolgimento dei rappresentanti dei commercianti geracesi - continua Giubilo - sia per lo splendore del Borgo medioevale che sempre più merita di essere costruito, letto, fatto percepire e “venduto” come un prodotto comune, unico, competitivo, sia perché l’energia del gruppo guidato dal presidente Orlando, già sperimentata nei mesi scorsi con l’intervento di addobbo floreale di tanti vicoli e piazze, durante il Borgo Incantato e, adesso, con la partecipazione al TTG, è assai preziosa e come Confcommercio daremo tutto il supporto necessario per custodirla ed alimentarla”.

L’obiettivo di Confcommercio con atteggiamento sempre propositivo e collaborativo con le amministrazioni comunali e con le forze sane dei territori, è stimolare i commercianti a valorizzare assieme quanto di buono esiste e favorire la crescita di iniziative di comunità.

“In questa direzione - conclude il direttore di Confcommercio - la nostra partecipazione assieme ai nostri imprenditori al TTG, fiera che vanta la leadership nella vendita internazionale per le destinazioni turistiche italiane, sarà utile per avviare relazioni commerciali, per costruire il business del futuro delle aziende e dell’intero territorio e, soprattutto, per aprire le menti ed allargare lo sguardo, per scoprire novità di mercato, conoscere nuove tendenze ed essere protagonisti di un mercato sempre più globalizzato”.

La delegazione Confcommercio reggina al TTG potrà contare come riferimento sullo stand Confcommercio nazionale di 90 metri quadri, nel padiglione H5, dove le varie organizzazioni del sistema confederale daranno vita a una serie di seminari/eventi. Il clou della partecipazione di Confcommercio sarà il convegno “2024 anno delle radici italiane: come prepararsi?”, in programma giovedì 12 ottobre alle 15.15, che sarà aperto dal presidente Carlo Sangalli e vedrà la partecipazione di Ivana Jelenic, presidente e amministratore delegato dell’Enit